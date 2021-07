Kriminelle brechen Automaten in der Hochschule Kempten auf

Einbrecher haben in der Hochschule Kempten hohen Sachschaden angerichtet. Die Polizei bittet um Hinweise.

09.07.2021 | Stand: 13:14 Uhr

Großen Sachschaden haben bislang unbekannte Täter in Gebäuden der Hochschule Kempten angerichtet. Wie die Polizei jetzt berichtete, brachen die Täter am frühen Dienstagabend in den Räumen mehrere Automaten auf. Dann versuchten sie noch, eine Innentür aufzuhebeln, was ihnen aber nicht gelang.

Laut Polizei erbeuteten die Verbrecher nur wenig, verursachten aber einen Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Kempten bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0831/9909-2140.