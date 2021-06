Immer wieder beklagen Bürger, dass Bäume, Büsche und Wiesen zu stark zurückgeschnitten werden. Tiefbauamtchef erklärt, wie Gärtnerei und Betriebshof vorgehen.

14.06.2021 | Stand: 10:30 Uhr

„Die Schmetterling-Kinderstube auf dem Haldebuckel wurde vernichtet“, sagt Wolf Hennings von der Umweltgruppe des Vereins Ikarus Thingers. Admiral, Distelfalter und Co. legten in den Brennnessel-Büschen ihre Eier ab, die nun dem städtischen Rasenmäher zum Opfer gefallen seien. Andrea Lingg, die am Steufzger Weiher wohnt, ist entsetzt über das Maß, wie heuer Bäume und Sträucher zurückgeschnitten wurden.