Künstler laden zu Totentanz in Freudenbergtunnel in Kempten

Allgäuer Künstlergruppe „Die Experten“ beschäftigt sich mit den aktuell dunklen Seiten: Im Freudenbergtunnel in Kempten geht es um Krieg, Gewalt - und Putin.

15.07.2022 | Stand: 14:30 Uhr

Die gegenwärtige Lage in Europa – von Bundeskanzler Scholz als Zeitenwende bezeichnet – gibt der Künstlergruppe „Die Experten“ viel Stoff zum Thema Krieg, Gewalt und Waffen. Acht Künstler und Künstlerinnen schauen dabei in ihrer Ausstellung „Danse Abra Macabre“ im Freudenbergtunnel auf die dunklen Seiten der aktuellen Lage.

Zu ihrem Totentanz bieten sie alles auf, was dazu gehört: sich drehende Sensen in einem Spiegelkabinett (Ecke Recla), aufgespießte Babypuppenköpfe (Max Gehring) und Gräber mit Fotos vom Massaker in Butscha (Andreas Gärtner). „Der Pfähler“ von Gerhard Weiß hat starke Ähnlichkeit mit Putin, der mit einem Kreuz der orthodoxen Kirche einen wehrlosen Jesus in die Seite sticht. Auf der blutroten Leinwand mit dem Titel „Es hakt das Kreuz“ demonstriert Weiß, wie ein sich drehendes Z, das als Erkennungszeichen von der russischen Armee eingesetzt wird, die angeblich Nazis aus der Ukraine vertreiben will, selbst zu einem faschistischen Hakenkreuz wird.

Andreas Gärtner hat in seiner Installation „Sterben“ das Massaker im ukrainischen Butscha thematisiert (Ausschnittt). Bild: Harald Holstein

Caroline Dornach vermag mit verblüffend einfachen Mitteln viel zu sagen. In ihrer Lichtinstallation „Der Querdenker“ führt sie zwei Sichtweisen in einem Kunstwerk zusammen. Ein Schattenwurf zeigt einen Vogel im Käfig gefangen. Im Arrangement der Objekte sitzt er allerdings frei und ungefährdet vor dem Käfig. Augenfälliger lässt sich das Thema Illusion und Wirklichkeit kaum auf den Punkt bringen.

Günther Zitzmann weist mit Fotocollagen und Schrift auf die drängenden Probleme der Zeit hin. Mit einem Holzschnitt von Christoph Weyers und Skulpturen von Heidy Horak sind auch traditionelle Techniken vertreten. Eine herausfordernde Schau, die aufreizt und anregt (zu sehen bis 10. September).