Künstlertreffen in der Hofgalerie von Alfred Darda

In der Galerie Ottenstall stellen Gastgeber Darda, seine Tochter und zwei Gäste aus. Auch Arbeiten von Dardas verstorbener Frau Erika Hausdörffer sind zu sehen.

11.08.2022 | Stand: 17:30 Uhr

„Es lebe die Vielfalt“. So ruft der Titel der Ausstellung in der Atelier-Galerie Ottenstall dem Besucher zu. Für den gastgebenden Künstler Alfred Darda zählt nicht eine einheitliche Ästhetik oder durchgängiges Niveau. Er schätzt höher, dass sich die Künstler untereinander verstehen und in einer gemeinsamen kreativen Haltung begegnen. Der 85-Jährige Maler zeigt bis 24. August auf seinem Hof zwischen Altusried und Kimratshofen neben eigenen Werken Malerei, Fotografien und Skulpturen von Menschen, die ihm nahe stehen.

Zum ersten Mal stellt er gemeinsam mit Tochter Anette aus. Sie begann in der Zeit des Lockdowns wieder zu zeichnen und zu malen. Die ausgebildete Flamencotänzerin konnte – wie viele in der Kulturszene – ihrem Beruf nicht nachgehen, musste Tourneen und Unterricht absagen. Die Arbeit auf dem Papier und mit der Kamera habe ihr geholfen, zu sich selbst zu kommen, erzählt sie. Schon in ihrer Jugend habe sie viel gemalt.

Den Formenreichtum hat Anette Darda vom Vater Alfred Darda geerbt

Diesen Faden nimmt sie wieder auf und experimentiert mit Linien, Farben und Abklatschtechnik. Freie, bewegte Linien mit sicher gesetzten Farbakzenten verraten ihren Sinn für Rhythmus und Raum. Auch wenn ihre abstrakten Muster in klaren Linien und unvermischten Farben gebändigt erscheinen, hat sie den Formenreichtum vom Vater geerbt.

Diese Gemälde stammt von Alfred Darda. Bild: Harald Holstein

Alfred Darda denkt in seinen gegenstandslosen Bildern nicht perspektivisch. Er bevorzugt integrales Denken, in das nicht nur eine Sichtweise von einem festen Standpunkt aus einfließt. Er überlässt sich einem Prozess, in dem er das Bild immer wieder dreht und von allen vier Seiten her verdichtet. In seinen informellen Schichten und Collagen lasse er das Material machen, was er als Künstler nie bewusst herstellen könne, sagt er. Vielleicht sind gerade deshalb seine Form- und Materialexperimente immer wieder neu und fesselnd.

Die Arbeiten von Erika Hausdörffer sind in einem Raum zu sehen.

Ein Raum ist den Werken seiner Frau Erika Hausdörffer gewidmet. Sie starb 2019 im Alter von 79 Jahren. Ihre konkreten Bildwelten stehen im Kontrast zum Abstrakten von Darda. Farbintensive Landschaften in bewusst naiver Malweise spielen mit dem Surrealen. Mit feinem Humor erzählt sie Geschichten, in denen Kinder, schwebende Erdschollen, vor allem aber Tiere eine große Rolle spielen. Cornelia Gödeke aus Herrsching tanzte mit Anette Darda gemeinsam Flamenco und hatte auch einen Kunstmaler zum Vater. Früh kam sie mit Leinwand und Staffelei in Berührung. Die 65-Jährige lässt sich von Treibholz aus dem Ammersee inspirieren. „Die Dinge finden mich“, sagt sie. Knorriges, Bizarr geformtes Holz verwandelt sie mit Farbe und Kristallsteinen in schillernde Fabelwesen, die eine eigene Magie ausstrahlen.

Blick in die Ausstellung mit Skulpturen von Franz Josef Geier. Bild: Harald Holstein

Lesen Sie auch

Ausstellung im Schloss Lautrach Fünf Künstlerinnen aus Afrika und dem Allgäu stellen in Lautrach aus

Im natürlichen Oberlicht der geräumigen Tenne entfalten die Skulpturen von Franz Josef Geier aus Altusried große Wirkung. Die Figuren des 76-Jährigen besitzen eine Leichtigkeit, die den Stein vergessen machen. Ein abstrahiertes menschliches Paar wendet sich sinnlich verspielt einander zu und flüstert miteinander. Eine andere Figur hebt elegant die Hand und ruft: „Ich bin da“. Zwei teils glatt polierte und mit Rinde und Moos belassene Baumstämme nennt er „Entwurzelt“. Sie stehen auf schrägen Sockeln, die ihre Haltlosigkeit überzeugend verstärken.

Gastgeber Alfred Darda, Jahrgang 1937. Bild: Harald Holstein

Vor 50 Jahren zog Alfred Darda mit seiner Familie von München auf den Hof in Ottenstall. Auch in Zukunft möchte der Maler das Atelier mit Werken geistes-verwandter Künstler zugänglich machen.

Offen ist die Galerie in Ottenstall 8 Donnerstag bis Sonntag 15 bis 19 Uhr; Besuch nach dem 24. August mit Anmeldung unter Telefon 08373/78 72.