"Kultur im Residenzhof" in Kempten: Losamol stellt Neues vor

Der Kemptener Mundart-Reggae-Musiker Martin Folgmann hat seine Band "Losamol" neu aufgestellt. Im Residenzhof in Kempten stellt er neue Songs und alte Hits vor.

15.07.2022 | Stand: 11:00 Uhr

Lebenszeichen von Losamol: In der Corona-Zeit splittete sich die erfolgreiche Allgäuer Mundart-Reggae-Formation. Die meisten Mitglieder gründeten eine neue Gruppe (Rootsman Fyah); der Kemptener Losamol-Chef Martin „Mate“ Folgmann beschloss, mit anderen Musikern weiterzumachen. Bei der Reihe „Kultur im Residenzhof“ am 9. August stellt er sein neues „Losamol“-Projekt vor. Fünf Veranstaltungen gehen bei „Kultur im Residenzhof“ in Kempten vom 5. bis 9. August im Innenhof der Kemptener Residenz über die Bühne.

Zur neuen Losamol-Band gehören Max Kinker sen., die Lamas, Dzenan Buldic. Stubental-Wirt El Carlos alias Karl Gehring gestaltet Vorprogramm.

Martin Folgmann wird am 9. August mit ganz unterschiedlichen Musikern auf der Bühne stehen. „Wir werden alte Losamol-Hits neu interpretieren und auch neue Songs spielen.“ Der 39-Jährige freut sich auf den Auftritt mit „seiner Allgäuer Allstar Band“. Dazu gehören der Marktoberdorfer Schlagzeug-Profi Max Kinker sen. und dessen Sohn Moritz am Bass, das Sonthofer Italo-Pop-Duo „Die Lamas“, der Kemptener Sänger und „Voice of Germany“-Teilnehmer Dzenan Buldic, die junge Sängerin Doreen Mercedes Brunner (Hauptmannsgreut) und der Rettenberger Gitarrist Tim Hecking. El Carlos alias Alpe-Stubental-Wirt Karl Gehring eröffnet mit seinem „Kein Trio Allgäu“ den Abend. Er stellt mit Folgmann die Single „Sumpfgebiet“ vor (nach dem Franzl-Lang-Klassiker „So leb denn wohl, du wunderschönes Gamsgebirg“). Darüber hinaus erwartet Martin Folgmann weitere musikalische Gäste wie den aus Kaufbeuren stammenden Rapper Seom und die Musiker Clifton Hammond (Gambia) und El Presidente (Ghana), die aus Wien anreisen. Die Hälfte des Programms besteht laut Folgmann „aus klassischen Losamol-Songs in neuem Gewand“. Die andere Hälfte gestalten die mitmachenden Musiker. Allgäuer Mundart und Reggae stehen zwar im Mittelpunkt. „Es ist aber alles erlaubt“, sagt Folgmann.

Neues Losamol-Album gibt es als USB-Stick. Martin Folgmann hat einen Terence-Hill-Bud-Spencer-Song geschrieben.

Beim Konzert wird er auch das neue Losamol-Album in ungewöhnlicher Verpackung vorstellen: An einer Halskette mit einer Mini-Mundharmonika befindet sich ein USB-Stick mit den neuen Songs und einer Folge von Folgmanns erstem Kinderhörspiel „Seppi und Santo“. Unter den neuen Losamol-Liedern ist eine Hommage an das legendäre Kino-Gespann Terence Hill und Bud Spencer, verrät Folgmann. Er hat deren beste Film-Sprüche gesammelt und in einem Song verarbeitet.

Jede Menge Musik - für verschiedene Geschmäcker

Fünf Veranstaltungen umfasst die Reihe „Kultur im Residenzhof“, die vom 5. bis 9. August im Innenhof der Kemptener Residenz über die Bühne geht.

Gemeinschaftskonzert: Der Musikverein Sankt Mang und die Musikgesellschaft Illereichen-Altenstadt bieten ein Repertoire von moderner und traditioneller Konzertmusik bis zu Unterhaltungs- und Marschmusik; Eintritt frei (Freitag, 5. August, 19 Uhr).

Residenzhofserenade: Unter Leitung von Berthold Schick gestalten die Gruppen Novas Brass und Allgäu 6 ein Programm mit Werken von Bach und Vivaldi, böhmischer Blasmusik und zeitgenössischen Stücken (Samstag, 6. August, um 20 Uhr).

Die 80er Show: Unter Leitung der Altusrieder Sängerin Gertrud Hiemer-Haslach gibt es eine musikalische Reise in die Vergangenheit – mit Hits aus Rock und Pop, Neuer Deutscher Welle und Austria Pop. Mit dabei sind die Allgäuer Gesangssolisten Bettina Ohmayer, Tatjana Göppel, Simone und Oliver Kammel sowie der Sänger Tom Croèl und der Musiker Goofy Schöllhorn. Begleitet werden sie von Reinhold Ohmayer (Keyboard) Martin Schafnitzel (Schlagzeug), Michael Juhas (Gitarre) und Christoph Heidel (Bass). (Sonntag, 7. August, 20 Uhr).

Improtheater: Die Wendejacken servieren spontan inszenierte Szenen sowie Lieder; begleitet werden sie von ihrer Band (Montag, 8. August, 20 Uhr).

Losamol Freunde: Das Konzert gestalten Allgäuer Musikerinnen und Musiker um Martin Folgmann (Dienstag, 9. August, 20 Uhr). (mdu)

Tickets im Vorverkauf gibt es nur online unter www.festwoche.com