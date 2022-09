Kunstnacht Kempten 2022: Alle Informationen rund um das große Kultur-Event

Nach drei Jahren Pause findet am Samstag, 24. September, wieder eine Kunstnacht in Kempten statt. Alle wichtigen Infos zu Tickets, Zeiten und Programm.

22.09.2022 | Stand: 15:26 Uhr

Eine ganze Nacht voller Kunst und Kultur aus der Region erwartet die Besucherinnen und Besucher der Kemptener Kunstnacht. Auch bei der sechsten Ausgabe des Events, das dieses Mal unter dem Motto „Schafft Erinnerungen!“ steht, finden wieder über die ganze Stadt verteilt Aktionen und Veranstaltungen statt. Wir klären die wichtigsten Fragen rund um die Kunstnacht Kempten 2022.

Wann findet die Kunstnacht Kempten statt?

In diesem Jahr findet die Kunstnacht Kempten am 24. November von 19 bis 24 Uhr statt. Einige Aktionen, wie zum Beispiel die Aktion "Street Piano", sind auch jetzt schon in der Stadt zu sehen. Bei den Street Pianos handelt es sich um künstlerisch gestaltete Klaviere, die von Marcel Dorn und Stephan Weh überall in Kempten aufgestellt wurden und zum Musikmachen animieren sollen. Bereits ab 13 Uhr gibt es mit dem "Jungen Kunst Fest" ein Rahmenprogramm für Kinder und Jugendliche in der Markthalle.

Wo finden die Veranstaltungen der Kunstnacht Kempten statt?

Die Kunstnacht spielt sich laut den Veranstaltern vor allem an den großen öffentlichen Orten in Kempten ab. Dazu gehören der St. Mang-Platz, der Hildegard-Platz und der Stadtpark. Insgesamt sind 66 sogenannte Kunstnachtorte in der ganzen Stadt geplant. Dazu gehören zum Beispiel auch Straßen, Hinterhöfe oder Ateliers Ziel ist es, die ganze Stadt "zur Bühne" zu machen. Einen genauen Stadtplan mit den einzelnen Standorten finden Sie auf der Seite der Veranstalter.

Was kostet der Eintritt zur Kunstnacht Kempten und wo bekomme ich Tickets?

Im Vorverkauf kosten die Tickets für die Kunstnacht Kempten 2022:

Erwachsene: 8 Euro

Ermäßigt: 4 Euro

Als ermäßigt gelten Jugendliche ab 14 Jahren, Schüler*innen, Studierende, Auszubildende, Schwerbehinderte, Arbeitslose und Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt oder von Grundsicherung.

Lesen Sie auch

Vorschau: Ein Abend mit Kultur Kunstnacht in Kempten: Kultur satt an 65 Orten

Tickets für die Kunstnacht können aktuell an folgenden Orten im Vorverkauf erworben werden:

Kemptener Museen

Archäologischer Park Cambodunum (APC)

Erasmuskapelle

Zusätzlich steht zwischen dem 3. und 24. September jeweils mittwochs und samstags von 10 bis 14 Uhr die sogenannte "KunstNachtBox" auf dem Kemptener Wochenmarkt. Dort können ebenfalls Tickets zum Vorverkaufspreis gekauft werden.

Am 24. September selbst können ab 18:30 Uhr an bestimmten Orten Karten an der Abendkasse erworben werden. An folgenden Kunstnacht-Orten gibt es Tickets:

Kunsthalle Kempten

Kempten-Museum

Schauraum Erasmuskapelle

AÜW Turbinenhalle

Allgäuer Volksbank am Rathausplatz

Hofgartensaal der Residenz

Parkhaus in der Kronenstraße

KunstNachtBox am Residenzplatz (diese hat bereits ab 18 Uhr geöffnet)

Die Preise für Tickets an der Abendkasse sind folgendermaßen:

Erwachsene: 10 Euro

Ermäßigt: 5 Euro

Rund um den Hildegard-Platz und den St.-Mang-Platz sind in der Kunstnacht außerdem noch mobile Ticketverkäufer unterwegs, bei denen Karten gekauft werden können.

Welches Programm gibt es bei der Kunstnacht Kempten 2022?

Da bei der Kunstnacht viele Veranstaltungen parallel ablaufen, ist das Programm sehr vielfältig. Insgesamt präsentieren 66 Künstlerinnen und Künstler beziehungsweise Gruppen ihre Werke. Dazu gehören unter anderem verschiedene Mitmach-Aktionen, Reden, musikalische Darbietungen, Kunstwerke, Performances, Tanzchoreografien und vieles mehr. Viele Aktionen werden auch mehrfach an diesem Abend aufgeführt.

Eine detaillierte Übersicht über die einzelnen Veranstaltungen, und wo diese genau stattfinden, lesen Sie hier.

Kunstnachbähnle: Schnell von einem zum anderen Veranstaltungsort

Um möglichst viele verschiedene Veranstaltungen an den unterschiedlichen Orten in der Stadt erleben zu können, bieten die Veranstalter das sogenannte Kunstnacht-Bähnle an. Diese fährt den ganzen Abend im Dreieck zwischen den folgenden Haltestellen hin und her: St.-Mang-Platz, Rathausplatz und Hildegardplatz. Die Bahn verfügt auch über einen Rollstuhlplatz.

Die letzte Kunstnacht fand Coronabedingt bereits vor drei Jahren statt. Ein Rückblick auf die schönsten Bilder der Kunstnacht 2019:

Bilderstrecke

5. Kemptener Kunstnacht 2019

1 von 43 Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker 2 von 43 Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Ralf Lienert Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Ralf Lienert 3 von 43 Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Ralf Lienert (Archiv) Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Ralf Lienert (Archiv) 4 von 43 Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Ralf Lienert Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Ralf Lienert 5 von 43 Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Ralf Lienert Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Ralf Lienert 6 von 43 Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Ralf Lienert Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Ralf Lienert 7 von 43 Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Ralf Lienert Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Ralf Lienert 8 von 43 Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Ralf Lienert Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Ralf Lienert 9 von 43 Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker 10 von 43 Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker 11 von 43 Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker 12 von 43 Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker 13 von 43 Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker 14 von 43 Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker 15 von 43 Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker 16 von 43 Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker 17 von 43 Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker 18 von 43 Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker 19 von 43 Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker 20 von 43 Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker 21 von 43 Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker 22 von 43 Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker 23 von 43 Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker 24 von 43 Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker 25 von 43 Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker 26 von 43 Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker 27 von 43 Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker 28 von 43 Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker 29 von 43 Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker 30 von 43 Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker 31 von 43 Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker 32 von 43 Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker 33 von 43 Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker 34 von 43 Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker 35 von 43 Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker 36 von 43 Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker 37 von 43 Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker 38 von 43 Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker 39 von 43 Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker 40 von 43 Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker 41 von 43 Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker 42 von 43 Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker 43 von 43 Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker Am 21. September 2019 verwandelte sich Kempten wieder zur Bühne: An über 60 Kunstnacht-Orten in der gesamten Innenstadt wurden Ausstellungen, Installationen, Projektionen, Skulpturen und Performances gezeigt. Hier gibt's alle Bilder... Bild: Matthias Becker 1 von 43 5. Kemptener Kunstnacht 2019:Kunst an jeder Ecke unter dem Motto "Licht und Schatten"Kunst, Künstler, Kunstwerke. Bild: Matthias Becker 5. Kemptener Kunstnacht 2019:Kunst an jeder Ecke unter dem Motto "Licht und Schatten"Kunst, Künstler, Kunstwerke. Bild: Matthias Becker

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kempten informiert sein?

Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kempten".