Wann wählt Lauben seinen neuen Bürgermeister?

Nach dem plötzlichen Tod von Bürgermeister Florian Gröger hat der Gemeinderat Lauben einen Wahltermin festgelegt. Dafür wurde eine Frist verlängert.

15.03.2023 | Stand: 15:43 Uhr

Über Kandidaten ist während der jüngsten Gemeinderatssitzung in Lauben noch nicht gesprochen worden - wohl aber legte das Gremium einstimmig den Termin für die Bürgermeisterwahl fest: Sonntag, 18. Juni. Sollte eine Stichwahl erforderlich werden, wäre der 2. Juli ein möglicher Termin. Die Neuwahl ist nötig, nachdem Amtsinhaber Florian Gröger am 17. Februar überraschend gestorben ist.

Gemeinde Lauben bittet um Verlängerung der Frist

In solch einem Fall muss ein neuer Bürgermeister eigentlich innerhalb von drei Monaten gewählt werden. Demnach wäre die Wahl auf den 17. Mai gefallen. Da in diesen Zeitraum aber die Oster- und Pfingstferien sowie verschiedene Feiertage fallen, bat die Verwaltung die zuständige Rechtsaufsichtsbehörde beim Landratsamt Oberallgäu um eine Verlängerung der Frist. Von dort wurde bereits grundsätzliche Zustimmung signalisiert. Das teilte Uwe Reininger von der Hauptverwaltung in der Sitzung mit.

Bestellt wurden während der Sitzung auch der Gemeindewahlleiter und sein Stellvertreter. Einstimmig sprach sich der Gemeinderat für Verwaltungsamtsrat Uwe Reininger als Wahlleiter und Verwaltungsrat Klaus Sedlmeir als Stellvertreter aus. Die drei Ratsfraktionen wurden aufgefordert, je eine Person (plus Stellvertreter) für den Wahlausschuss zu benennen. Eine weitere Person (plus Stellvertreter) benennt die Gemeindeverwaltung.

Amtsantritt des Wahlsiegers voraussichtlich am 20. Juni

Sollte die Wahl am 18. Juni eindeutig ausfallen, kann der Wahlausschuss am 19. Juni das Wahlergebnis feststellen. Die neue Bürgermeisterin oder der neue Bürgermeister könnte dann am 20. Juni das Amt antreten.