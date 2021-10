"Leben statt Schweben"-Projekt in Kempten: Cannabis-Diskussion großes Hauptthema

„Leben statt schweben“ in Kempten will junge Menschen ohne erhobenen Zeigefinger für Themen sensibilisieren - dieses Jahr geht es um die Cannabis-Diskussion.

28.10.2021 | Stand: 11:47 Uhr

In der Zeit vom 22. bis 26. November findet dieses Jahr die Präventionskampagne „Leben statt schweben“ statt. In diesem Jahr befasst sich die Kampagne mit dem Umgang mit „Cannabis & Co.“, heißt es in einer Pressemitteilung der Organisatoren, dem Amt für Jugendarbeit der Stadt Kempten und dem Stadtjugendring. Dazu gibt es verschiedene Angebote und Fachvorträge für Schülerinnen und Schüler, für deren Eltern sowie für Lehrer und Fachkräfte.

Die Präventionskampagne musste im vergangenen Jahr pandemiebedingt nach 16 Jahren das erste Mal pausieren. 2021 will sie sich mit einem klassischen, aber dennoch aktuellen Thema beschäftigen, dem Konsum von Cannabis.

Auch Cannabis bei "Leben statt schweben" in Kempten Thema

Politische Diskurse existieren seit Jahren rund um die Legalisierung von Cannabis. Bedeutet das, dass der Konsum eher verteufelt wird? Welche Risiken bestehen bei einem regelmäßigen Konsum? „Leben statt schweben“ steht seit Anbeginn für eine Präventionskampagne, die sich ohne erhobenen Zeigefinger mit Themen beschäftigt, die junge Menschen herausfordern. Folgendes Programm gibt es:

Präventionstheater: Vom 22. bis 26. November, von 9 bis 12 Uhr bietet das „Galli Theater & Training Center München“ ein Theaterstück mit Diskussionsrunde und Nachbereitungsworkshop an.

Pädagogischer Workshop: Vom 22. bis 26. November, 9 bis 12 Uhr gestalten Pädagogen des Stadtjugendrings Kempten und des Amtes für Jugendarbeit der Stadt einen interaktiven Workshop für Schülerinnen und Schüler.

Podiumsdiskussion: Sie findet am 23. November, um 19 Uhr, statt: Eine Runde aus Expertinnen und Experten der verschiedensten Fachrichtungen will mit Interessierten in den Dialog und die Diskussion zum Thema „Konsum von Cannabis“ gehen. Zutritt mit der 3G-Regel.

Workshop: Er findet für Schulen am 24. November von 9 bis 12 Uhr statt. Der Fachdienst für Suchtfragen und Prävention Kempten/Oberallgäu erarbeitet mit Schultandems, bestehend aus der Schulleitung, Schulpsychologen und schulbezogener Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit an Schulen, ein Präventionskonzept individualisiert auf die jeweilige Schule.

Elterninformationsabend: Der Termin ist am 24. November um 19 Uhr: Der Fachdienst für Suchtfragen und Prävention Kempten/Oberallgäu beantwortet an diesem Abend Fragen interessierter Eltern. Auch hier gilt Zutritt nur mit der 3G-Regel.

Ausführliche Informationen zur Kampagne „Leben statt schweben“ gibt es auch auf dieser Internetseite.