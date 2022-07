Lehrermangel im Oberallgäu: Erstklässler in Hegge müssen zuhause bleiben

Wegen Personalmangels und Krankheit müssen Schüler in Hegge aktuell daheim bleiben. Auch in Martinszell ist die Lage schwierig.

14.07.2022 | Stand: 12:01 Uhr

Der immense Personalmangel an Schulen, der durch Pandemie und Ukrainekrieg verschärft wird, bleibt weiterhin ein Problem in der Region. Seit Montag müssen die beiden ersten Klassen der Grundschule in Hegge zuhause bleiben, weil es keine Lehrkraft mehr gibt, die sie unterrichten kann. Auch die Grundschule Martinszell kämpft mit der Situation: Allein dieses Schuljahr sind in der dritten Klasse über 100 Unterrichtsstunden ausgefallen. Wegen des Personalmangels können diese aber nur teilweise ersetzt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.