Lernen im Alter: Digital fit sein, um nicht abgehängt zu werden

Die Wartelisten für Kurse, die Grundkenntnisse auf dem Smartphone oder Tablet vermitteln, sind lang. Ältere Menschen fühlen sich ohne Computer eingeschränkt.

24.02.2022 | Stand: 14:40 Uhr

„Ohne Computer ist vieles eingeschränkt.“ Was Petra Holl damit meint, ist nicht nur der digitale private Kontaktaustausch. Das sind mittlerweile viele Erledigungen bei Behörden. Ein Antrag beim Grundbuchamt zum Beispiel, eine Adressenänderung bei der Versicherung, eine Nachfrage beim Rentenamt – das alles wird mehr und mehr online gewünscht. Vom QR-Code für den Nachweis einer Impfung oder eines Testergebnisses ganz zu schweigen. Doch was tun, wenn vor allem Ältere zwar im Besitz eines Smartphones oder Tablets sind, es aber an der Bedienung hakt? Wenn Kinder und Enkel weit entfernt wohnen und den Umgang mit digitalen Medien nicht zeigen können? Dann helfen Kurse.

Keine Ahnung von Internet, Smartphone und Tablet? Diese in Kempten Kurse helfen

Digitaler Grundkurs nennt sich beispielsweise ein Angebot, das die Kemptener Volkshochschule vor Ort in den Stadtteilen anbietet. Eine praxisnahe Einführung in das digitale Zeitalter für alle, die keine oder kaum Erfahrung mit dem Internet und Computern haben, verspricht die kostenlose Kursreihe. Und sie werde gut angenommen, sagt Stefan Rau, von der VHS. Wartelisten für solche Kurse, weiß Markus Klotz, Leiter im Altstadthaus in Kempten, seien lang.

Das Haus in der Schützenstraße bietet nicht nur gemeinsam mit der VHS den kostenlosen Grundkurs an. In einer weiteren Reihe „Ran ans Handy“ erklären Wirtschaftsschüler den meist älteren Interessierten die ersten Schritte auf Smartphone und Co.. Seit drei Jahren laufe dieses Projekt und schreibe Erfolgsgeschichte.

Wenn im Alter von 80 Jahren das Smartphone eine neue Welt eröffnet

Auf große Resonanz stößt auch der neue Digital-Kurs. Nur acht Interessierte dürfen teilnehmen, denn die Kenntnisse und Übungen sollen schließlich mit jedem Einzelnen praxisnah und persönlich geübt werden. Im Altstadthaus unterstützt an diesem Vormittag deshalb Kamran Salehi von der VHS Kursleiter Reiner Guggemos. Geduldig zeigen beide auf dem Handy die verschiedenen Funktionen, erläutern die Internet-Suche und digitale Technologien für den Alltag.

Nicht nur für Heide Storek ist das manchmal noch eine neue Welt. Mit 80 Jahren hat sich die Kemptenerin ein Handy zugelegt, mit 81 sitzt sie in dem Kurs. Denn es bleibe einem nicht anderes übrig, wenn man nicht abgehängt werden will, sagt sie. Gerade der Kontakt mit Behörden sei in vielen Bereichen online erwünscht.

Die Pandemie habe dann vieles im Alltag noch verstärkt, ist sich die Seniorin mit ihren Mitlernenden im Kurs einig. Auch wenn der Whatsapp-Austausch mit Kindern und Enkelkindern mittlerweile problemlos gehe – „sich digital fitter machen und sicherer werden“ ist für Petra Holl mit ein Grund, an einem solchen Kurs teilzunehmen. Weil das viele so sehen, sind die nächsten kostenlosen digitalen Grundkurse im Juni bereits ausgebucht.