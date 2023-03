Am Mittwochmorgen hat die "Letzte Generation" erneut einen Protest in Kempten gestartet. Diese Hauptverkehrsstraße ist betroffen.

01.03.2023 | Stand: 08:03 Uhr

In Kempten hat die "Letzte Generation" am Mittwochmorgen erneut eine Protestaktion gestartet. Ersten Informationen nach haben sich die Aktivisten am Berliner Platz festgeklebt.

Laut Bayerninfo kommt es auf dem Adenauerring, Höhe Berliner Platz, zu Verkehrsbehinderungen stadteinwärts und in Richtung B12.

Es ist bereits die zweite Aktion innerhalb einer Woche: Am 20. Februar haben sich die Aktivistinnen und Aktivisten auf der A7-Abfahrt bei Kempten festgeklebt. Die Polizei räumte die Fahrbahn.