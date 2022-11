"Ich werde wieder auf die Straße gehen" - Warum die Haft einen Kemptener nicht vom Protestieren abhält

Moritz Sieghart ist Aktivist der "Letzten Generation" und seit 22 Tagen im Gefängnis. Er war Teil einer Straßenblockade in München. Ein Gespräch hinter Gittern.

25.11.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Herr Sieghart, seit 22 Tagen sitzen Sie in Präventivhaft, nachdem Sie sich bei einer Protestaktion in München auf die Straße geklebt hatten. Haben Sie damit gerechnet, dass es so weit kommen wird?

Moritz Sieghart: Mir war klar: Wenn wir als „Letzte Generation“ den Protest nach Bayern tragen, kann es sein, dass ich 30 Tage oder länger eingesperrt werde. Aber davon lassen wir uns nicht aufhalten. Es zeigt, dass die Politik lieber Menschen einsperrt, als Schritte gegen den Klimawandel zu unternehmen. Die Menschen sollten sich fragen, was die wirkliche Bedrohung ist. Aktivisten, die sich auf der Straße für eine lebenswerte Zukunft einsetzen? Oder das Nichthandeln der Politik mit all seinen Folgen wie Dürren oder Hungerkatastrophen?

Gäbe es nicht wirksamere Mittel, als sich auf die Straße zu kleben?

Sieghart: Ich war selbst seit meiner Jugend bei Klimastreiks von „ Fridays for Future“ dabei. Das waren riesige Demos, so groß wie nie zuvor, doch die Antwort der Politik darauf war zu wenig. Das ist ein Schlag ins Gesicht. Uns geht es bei der „Letzten Generation“ nicht darum, besonders beliebt zu sein. Ich bin überzeugt, dass unsere Aktionen dennoch dazu führen werden, dass die Akzeptanz für radikalere politische Klimaschutzmaßnahmen in der Bevölkerung steigen wird. Das zeigen auch Studien über vergleichbare Blockaden in Großbritannien.

Mit Ihren Aktionen schüren Sie mehr Ärger als Verständnis.

Sieghart: Vor allem auf der Straße erfahren wir Wut und Hass. Das verstehe ich, weil es natürlich ärgerlich für den Einzelnen ist, wenn die Person nicht zur Arbeit kommt oder ihre Kinder nicht abholen kann. Aber diese Wut nehme ich in Kauf. Sie ist nicht so schlimm wie das, was uns erwartet, wenn wir nichts tun. Das 1,5-Grad-Ziel ist schon jetzt unrealisitsch. Es gibt schon Katastrophen, die unabwendbar auf uns zukommen. Das erkennen jetzt viele Menschen, es gibt ein Umdenken. Doch die Politik tut nichts. Deshalb sind Straßenblockaden momentan das effektivste Mittel. Sie sind nicht ignorierbar. Die Politik muss darauf reagieren.

Präventivhaft bringt Klima-Aktivist aus Kempten zum Nachdenken - er will noch mehr Widerstand leisten

Sie reagiert. Manche Politikerinnen und Politiker nennen Sie einen „Klimaterroristen“.

Sieghart: Unser Protest wird instrumentalisiert für deren Selbstdarstellung. Gerade Konservative werfen uns vor, den Prinzipien des Rechtsstaats zu widersprechen. Da kommt ein großer Aufschrei. doch wenn die Demokratie durch die Folgen des Klimawandels bedroht ist, werden diese Stimmen plötzlich sehr, sehr leise.

Die Präventivhaft soll Sie von weiteren Straftaten abhalten, Sie haben reichlich Zeit zum Nachdenken. Hat sich etwas an Ihrer Einstellung geändert?

Sieghart: Ich bin 23 Stunden am Tag in der Zelle. Ich lese und schreibe, aber es ist eine Geduldsprobe. Schlimm ist nicht das Eingesperrt sein, schlimm ist der Fakt, dass wir überhaupt eingesperrt werden. Wir handeln aus Liebe zum Leben und aus Angst. Wir in Deutschland haben eine riesige Verantwortung und machen nichts. Das macht mich wütend. Anderswo kämpfen Menschen schon wegen der Folgen des Klimawandels ums Überleben. Das ist mir nochmal bewusst geworden, als ich hier einen Fernsehbericht über die Weltklimakonferenz gesehen habe. Es ging darum, dass mehr als 800 Millionen Menschen Hunger leiden. Ich saß mit Brot und Magarine in der Zelle. Das frustriert mich. Doch es gibt kaum Möglichkeiten, in Haft Widerstand zu leisten.

Ein anderer Aktivist, der hier sitzt, ist seit 16 Tagen in Hungerstreik. Sie auch?

Sieghart: Nein, ich bin nicht im Hungerstreik. Wolfgang nimmt nur noch Wasser zu sich. Ich sehe ihn beim Hofgang, ihm geht es immer schlechter, aber er wird von Ärzten versorgt. Würde eine der Forderungen der Koalition „Unite Against Climate Failure“ erfüllt werden, würde er aufhören. Dazu gehört unter anderem, dass die Regierung zu ihrem Versagen steht, dass das 1,5-Grad-Ziel nicht mehr erreicht werden kann.

Moritz Sieghart Bild: Marle Charlotte Limburg

Was würde Sie dazu bringen aufzuhören?

Sieghart: Ich würde nicht aufhören, mich einzusetzen. Aber die Straßenblockaden wären vorbei, wenn die Bundesregierung auf unsere Forderungen eingeht. Also zum einen ein 9-Euro-Ticket umsetzt, was Nahverkehr für alle bezahlbar machen würde. Und zum anderen ein Tempolimit von 100 km/h auf allen Autobahnen einführt. Das allein rettet uns nicht das Klima, aber es sind relativ einfach umsetzbare Schritte in die richtige Richtung.

Letzte Generation: Protest für Kemptener Klimaaktivist der einzige Weg

Ist Bayern für Proteste der „Letzten Generation“ besonders interessant, weil die hohen Sanktionen mehr Aufmerksamkeit bringen als anderswo?

Sieghart: Das spielt keine Rolle. Wir protestieren in allen Bundesländern. Aber Bayern ist ein Symbol für gescheiterten Klimaschutz und ein Weiter so. Windkraft zum Beispiel: Nur acht neue Anlagen gingen vergangenes Jahr in Betrieb, möglich wären viele mehr. Durch Regelungen, die den Ausbau erschweren, blockiert Bayern aktiv die Energiewende. Das ist für mich ein totaler Widerspruch gegen die angeblichen Werte, die die Politik in Bayern vertreten will.

Wie meinen Sie das?

Sieghart: Ohne Klimaschutz keine Tradition, keine Kultur, keine Natur. All das worauf diese Heimatidentität gründet, bricht weg und wird zerstört. Das gesamte System droht zusammenzubrechen. Hitze und Überflutungen gehören jetzt schon zu unserem Leben dazu und die Lage wird sich weiterzuspitzen. Ich denke, das ist vielen noch nicht bewusst. Sie begreifen Klimawandel noch nicht emotional. Dabei geht es nicht nur um zukünftige Generation, auch um das Jetzt.

Wie blicken Sie in die Zukunft?

Sieghart: Schon als ich mein Abitur gemacht habe, habe ich mich gefragt, was dieser Abschluss eigentlich bringt. Wofür eine Ausbildung machen oder studieren, wenn all das keine Zukunft hat? Ich könnte mir vorstellen, in der Politik aktiv zu werden, aber dafür fehlt die Zeit. Selbst wenn ich ein Studium schnell durchziehe, bin ich zu spät dran. Die nächsten zwei bis drei Jahre werden für den Klimaschutz entscheidend sein. Ich sehe Widerstand aktuell als einzigen Weg.

Was machen Sie, wenn Sie das Gefängnis verlassen dürfen?

Sieghart: Ich werde wieder auf die Straße gehen.

Das fordert "Letzte Generation" für den Klimaschutz von der Bundesregierung