"Härteren Strafen halten uns nicht ab" - Allgäuer Klimaaktivisten nach Protesten für 30 Tage in Gewahrsam

Klimaaktivist aus Kempten sitzt nach Festklebeaktion im Gefängnis. Ein Vater will scheinbar Unmögliches schaffen: Verständnis für die "Letzte Generation" vermitteln.

11.11.2022 | Stand: 16:44 Uhr

Am Montag hat sich Klimaaktivist Moritz Sieghardt von der „Letzten Generation“ auf einer Straße in München festgeklebt. Nun sitzt der Kemptener in der Justizvollzugsanstalt. Für 30 Tage. Auch Jakob Beyer, der sich im Mai mit Sekundenkleber auf den Berliner Platz in Kempten leimte, befindet sich in sogenannter Präventivhaft. „Hoffentlich bekommen diese Klimaterrorristen ne’ richtig harte Strafe“, schrieb damals ein Allgäuer auf Facebook. Einige Politikerinnen und Politiker aus der Region fordern härteres Vorgehen. Martin Heidebach von der Ludwig-Maximilians-Universität München, Experte für Polizeirecht, hingegen sagt: „Dass eine so lange Präventivhaft möglich ist, ist rechtsstaatlich bedenklich.“

