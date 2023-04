Diese Kemptener Schauspielerin spielt seit 2015 in der ZDF-Serie "Lena Lorenz" mit

Liane Forestieri wuchs in Kempten auf und hat sich als TV-Schauspielerin einen Namen gemacht. Sie ist im ZDF in der Hebammen-Serie "Lena Lorenz" zu sehen.

25.04.2023 | Stand: 18:28 Uhr

Ob „Der Alte“, „Die Chefin“, „Soko München“, „Wilsberg“, „München Mord“ oder „Lena Lorenz“ – an dieser Frau kommt kaum ein Fernsehfan vorbei: Die in Kempten aufgewachsene Schauspielerin Liane Forestieri ist seit Jahren in Serien und Filmen zu sehen, und an diesem Donnerstag, 27. April, zur Prime Time ab 20.15 Uhr gleich in zwei neuen Produktionen: Im ZDF gibt sie die beste Freundin der Hebamme „Lena Lorenz“ (alias Judith Hoersch). In der ARD wirkt sie an der Seite von Mehmet Kurtulus, Sarah Bauerett, Gesine Cukrowski und Dominique Horwitz im Krimi-Zweiteiler „Mordach – Tod in den Bergen“ mit. Sie spielt Frau, die ihren ehrgeizigen Ehemann bei seiner Politik-Karriere unterstützt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.