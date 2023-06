Liebe (nicht mehr) im Verborgenen - Kemptenerin erzählt von ihrem Leben als lesbische Frau

Angelika H. ist lesbisch, viele Jahre hielt sie das geheim. Schmerzhafte Erinnerungen gehören zu ihrem Leben – der gesellschaftliche Wandel macht ihr Hoffnung.

04.06.2023 | Stand: 12:32 Uhr

Sie war vieles in 55 Jahren Leben: Tochter auf dem bayerischen Land, Studentin in einer Großstadt, Lehrerin im Allgäu, Tante, Mutter, Partnerin, Lesbe. Letzteres lange im Geheimen. Angelika H. (Name geändert) erzählt: „Lesbische Beziehungen gab es in meinem Aufwachsen nicht. Mir ist nur aufgefallen, dass ich mich nicht in Jungs verliebe.“ Sich selbst verleugnen, das sei eigentlich nicht ihre Art, erzählt die Kemptenerin. Trotzdem tat sie es bis sie Mitte 20 war.

