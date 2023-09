Ein Oberallgäuer hat seinen Wagen mit Motorschaden im März in die Werkstatt gebracht. Dann begann das Warten auf die Ersatzteile. Über mehrere Monate.

Monate steht sein Wagen schon auf dem Hof einer Autowerkstatt. Das macht den 34-jährigen Sulzberger fassungslos. Ein Marder hatte die Technik seines fünf Jahre alten Kleinwagens beschädigt. Und zwar so stark, dass der Motor komplett ausgetauscht werden muss. Das hatten Gutachter bestätigt. Das Problem: Eines der Hauptteile kann nicht geliefert werden. So hat es der Autohersteller aus dem asiatischen Raum dem Oberallgäuer per Mail geschrieben. Das war im Juli. Die Versorgung mit Ersatzteilen befinde sich in einer sehr angespannten Situation. Sie sei so „massiv wie noch nie“, heißt es darin.

"Das ist bestimmt ein extremes Beispiel"

Der 34-Jährige, dessen Name unserer Redaktion bekannt ist, hatte nach Wochen des Wartens selbst dem Hersteller geschrieben, um zu erfahren, warum der Werkstatt nicht die Ersatzteile geliefert werden. Er sagt: „Das ist bestimmt ein extremes Beispiel. Dennoch machen in diesen Zeiten einige die Erfahrung, länger auf Ersatzteile und Reparaturen zu warten.“ Dieses Problem hatte es vor allem 2021 und 2022 gegeben (wir berichteten). Zuerst hatte Corona die Lieferketten unterbrochen. Etwa, wenn Teilehersteller in China wegen eines Lockdowns schließen mussten. Der Ukrainekrieg brachte dann weitere Schwierigkeiten. Auch bei der Deutschen Bahn gibt es Probleme mit Lieferengpässen.

Viele Autos, höhere Wahrscheinlickeit für Probleme

Neu sei das Problem also nicht, aber „weiterhin sehr komplex“, heißt es bei der Kfz-Innung Schwaben mit Sitz in Augsburg. Nicht nur Endkunden wie der 34-Jährige seien betroffen, sondern auch Werkstätten und Autohäuser. In Deutschland seien aktuell sehr viele verschiedene Fahrzeugmodelle auf den Straßen unterwegs. Umso höher sei die Wahrscheinlichkeit, dass darunter auch Wagen sind, für deren Ersatzteile lange, teils sehr lange Lieferzeiten bestehen. Oder dass ein Ersatzteil direkt beim Hersteller nicht mehr vorrätig sei. „Anders ausgedrückt: Die Bandbreite ist einfach riesig. Geht es um die Stoßstange für einen aktuell in Produktion befindlichen Mittelklassewagen oder um eine Chromzierleiste für einen Luxussportwagen-Oldtimer?“ Die Verfügbarkeit von Ersatzteilen hänge also immer vom Einzelfall ab, so eine Sprecherin der Innung. „Und in einer solchen Situation kann das sowohl für die betroffenen Fahrer als auch für den jeweiligen Kfz-Betrieb sehr unbefriedigend sein.“

„Keine gesetzliche Pflicht zum Vorhalten von Ersatzteilen“

Gibt es keine Lager, auf die Autohersteller schnell zugreifen können? Grundsätzlich gebe es für Hersteller „keine gesetzliche Pflicht zum Vorhalten von Ersatzteilen“, heißt es bei der Kfz-Innung. Daher sei es aus Herstellersicht eine wirtschaftliche Abwägung zwischen der Frage: „Was kostet das Vorhalten von bestimmten Ersatzteilen?“ und der Frage: „Was lässt sich daran verdienen?“. Deshalb halte kein Hersteller dauerhaft für alle aktuellen Automodelle alle Ersatzteile vor. „Es wäre nicht wirtschaftlich beziehungsweise die Kosten für die Ersatzteile wären um ein Vielfaches höher“ – etwa wegen der Lagerkosten. Nicht nur Ersatzteile sind betroffen, sondern auch Medikamente

Probleme bei Lenkrädern und Keramikbremsen

Insgesamt sei die Lage erheblich entspannter als etwa 2022, sagt Martin Osterberger-Seitz. Er ist Chef der Seitz-Gruppe mit Sitz in Kempten, zu der Autohäuser im Allgäu gehören, darunter VW, Audi, Porsche, Seat und Skoda. Zwar gebe es tatsächlich einzelne Produkte, etwa Lenkräder, bei denen die Lieferzeiten auch mal bis zu sechs Wochen betragen können. Das seien aber nur wenige. 95 Prozent aller Ersatzteile könnten wieder zeitnah geliefert werden. Derzeit befinde sich die Lage auf dem Niveau wie in der Zeit vor Corona. Zu den Waren, von denen derzeit zu wenige produziert würden, gehörten Keramikbremsen. Hier gebe es Lieferprobleme. „Aber bis Ende des Jahres wird man das in den Griff bekommen haben.“

Die Liefergeschwindigkeit und Versorgungssicherheit mit Ersatzteilen sei deutlich besser als vor einem Jahr, sagt auch Richard Stadler, Geschäftsführer in der Autohausgruppe KreuterMedeleSchäfer, die auch im Allgäu vor allem Mercedes-Benz verkauft. Etwa wenn es Rückrufaktionen des Herstellers gebe, könne es mal zu einem Engpass bei Ersatzteilen kommen. Ansonsten sei die Lage im Vergleich zum Vorjahr erheblich entspannter.

Rechtliche Schritte möglich?

Wie geht es bei dem 34-jährigen Oberallgäuer nun weiter? Beruflich ist er auf ein Auto angewiesen. Bisher konnte er sich immer wieder ein Fahrzeug von Verwandten leihen. Eine dauerhafte Lösung sei das aber nicht. Über rechtliche Schritte habe er nicht nachgedacht, beispielsweise das Geld für einen Mietwagen einzuklagen. Da hätte er laut ADAC auch keine guten Chancen gehabt. Denn nach der Garantiezeit bestehe „keine Vertragsbeziehung mehr zwischen Hersteller und Kunde, womit eine Rechtsgrundlage für Mietwagenkosten schwer zu finden ist“.

Erst nachdem er selbst Kontakt zum Hersteller aufgenommen hat, wurde das Ersatzteil nun geliefert. Ende September soll das Auto fertig sein. Darüber ist der Mann zwar froh. Fassungslos bleibt er dennoch.