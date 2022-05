Lösung ohne Gewehr: So will Kempten gegen Füchse in Wohngebiet vorgehen

Im Garten von Familie Porcelli in Kempten sorgt eine Fuchs-Familie für Ärger. Ein Treffen mit Stadt und Jäger zeigt, warum die Wildtiere nicht bleiben können.

„Vor zwei Jahren war die Situation noch ein ganzes Stück harmloser“, sagt Nadine Briechle, Rechtsdirektorin der Stadt Kempten. Ein verdreckter Gartentisch, umgestoßene Pflanzenkübel, zerstörte Kissen – bei einem Ortstermin mit Vertreterinnen der Stadt und dem Jagdpächter zeigt sich das Ausmaß der Verwüstung durch die Füchse im Garten von Familie Porcelli. Sieben der Wildtiere halten sich fast jeden Tag auf dem Grundstück in der Barbara-Hackl-Straße auf (wir berichteten). Carmela Porcelli sagt: „Es muss sich etwas tun.“

Verstecke und Nahrung: Deshalb kommen die Füchse immer wieder in den Garten in Kempten

Zwar gebe es vor allem am Stadtrand immer wieder Füchse, doch so ein Fall wie der der Porcellis, die in einem Wohngebiet in der Nähe des Haubenschloßparks leben, sei ungewöhnlich, sagt Briechle: „In der Regel sind damit keine Probleme dieser Art verbunden, weil die Wildtiere ihrem natürlichen Verhalten entsprechend auf Distanz zum Menschen bleiben.“ Die Rechtsdirektorin appelliert deshalb an die Menschen, Füchse, so süß diese wirken mögen, nicht zu füttern oder zu streicheln.

Gartentisch, Pflanzen, Möbel: Diese Jungfüchse toben durch den Garten von Familie Porcelli – zu deren Leidwesen. Bild: Porcelli/Screenshot

„Füchse in der Stadt sind zunächst kein Problem, aber sie können es wie in diesem Fall werden“, sagt Briechle. Der Ortstermin lasse vermuten, dass es in der Nachbarschaft in diesem Jahr einen besonders großen Wurf mit vielen Jungtieren gab. Der Fuchsbau reiche mehrere Meter tief unter das gegenüberliegende Wohngebäude. Kommen die Füchse dort heraus, stehen sie unmittelbar im Garten der Porcellis. Briechle: „Und es gibt noch mehr Schlupflöcher und Versteckmöglichkeiten.“

Jäger, Hausbesitzer, Tierschutz und Stadt suchen gemeinsam nach einer Lösung für Stadtfüchse in Kempten

Vor etwa zwei Jahren lief der Fall laut Briechle das erste Mal bei der Stadt auf. Damals habe man die Empfehlung gegeben, den Fuchsbau zu verschließen oder dessen Entstehung durch bauliche Maßnahmen im Garten abzuwenden. Zum Teil sei das auch gemacht worden. Zuständig sei der Jagdpächter, der einen Fuchsbau nur auf Anforderung des Grundstücksbesitzers und unter Berücksichtigung des Tierschutzrechts verschließen darf. Und auch jetzt seien solche Maßnahmen wieder im Gespräch, sagt Briechle: „Ob wirklich alle Füchse den Bau verlassen und dieser verschlossen werden kann, ist unklar.“

Weder Anwohner noch Stadt und Jagdpächter wollen in Kempten den Abschuss der Füchse

Theoretisch ist es laut Briechle mit einer Genehmigung auch möglich, Fallen im bewohnten Gebieten aufzustellen oder auf die Füchse zu schießen: „Praktisch ist mir aber nicht bekannt, dass man das jemals gemacht hätte.“ Vor allem, was einen Abschuss betrifft, hat die Rechtsdirektorin Bedenken: „Die Gefahr, die vom Einsatz von Schusswaffen im bewohnten Gebiet ausgeht, ist ungleich höher als die Gefahr durch Füchse.“

Auch Hausbewohnerin Porcelli will nicht, dass auf die Füchse geschossen wird: „Ich will ja, dass es den Tieren gut geht. Könnte man da nicht Fallen aufstellen und die Tiere abtransportieren?“ Auch hier vertraue die Stadt auf die fachliche Einschätzung des zuständigen Jägers, sagt Briechle: „Wir werden viele Gespräche führen.“ Porcelli sagt: „Ich habe das Gefühl, jetzt kommt Bewegung in die Sache.“