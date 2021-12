Lombardi-Konzert in BigBox Kempten findet nun im Frühjahr statt

Der Sänger Pietro Lombardi verlegt sein Konzert in der BigBox Kempten. Wann das Konzert nun stattfinden soll und was mit bereits gekauften Tickets passiert.

03.12.2021 | Stand: 16:55 Uhr

Der deutsche Popsänger Pietro Lombardi hat sein Konzert in der BigBox Kempten verlegt. Statt in zwei Wochen, am 18. Dezember, will er nun erst am 18. März dort auftreten. Das teilte der Veranstalter Allgäu Concerts nun mit.

Lombardi hat demnach alle Termine seiner Live-Tour im Dezember ins Frühjahr verschoben.

Pietro Lombardi verschiebt Konzerte: Tickets bleiben gültig

In einer Stellungnahme an seine Fans sagte der Sänger: „Ihr Lieben! Wie ihr wisst, steht eure Sicherheit auf meiner Tour für mich an erster Stelle. Daher muss ich jetzt eine schwere aber eine richtige Entscheidung treffen. Es tut mir wahnsinnig weh aber ich muss leider die gesamte Tour verlegen. Aufgrund der aktuellen Situation fühlt es sich einfach nicht richtig an. Die Tickets verfallen natürlich nicht sondern ich möchte ganz bald wieder mit euch feiern können.“

Gekaufte Tickets behalten auch am Nachholtermin im März ihre Gültigkeit. Die Preise für eine Eintrittskarte liegen zwischen 49,95 und 52,95 Euro.

