Lufthansa-Bus fährt ab Juli vom Kempten nach München-Flughafen

Vier mal am Tag soll der Bus von der Allgäuhalle zum Flughafen München fahren. Als Fahrschein gilt ein Flugticket.

20.05.2022 | Stand: 16:16 Uhr

Von der Allgäuhalle direkt zum Terminal 2 des Münchner Flughafens fährt ab 1. Juli ein Bus der Lufthansa. Das teilte das Unternehmen nun mit. Nutzen können diesen Bus allerdings nur Kunden der Lufthansa, die dann in München in einem Flugzeug abheben.

Viermal pro Tag fährt der Bus vom Allgäu in die bayerische Landeshauptstadt. Ab München fliegt die Lufthansa 140 Destinationen in Nord- und Südamerika, in Asien und Europa an.

Was als Ticket für den Lufthansa-Bus zählt

Fluggäste benötigen für den Bus und den anschließenden Flug nur ein Ticket, Meilengutschriftund Sitzplatzreservierung sind dann inklusive, so die Lufthansa. Der Bus verkehrt unter einer Lufthansa-Flugnummer und

wird genauso gebucht wie ein Zubringerflug. Das heißt, Reisende müssen sich für den Bus wie für einen Flug einchecken. Der Check-in ist 23 Stunden bis 15 Minuten vor Abfahrt des Busses möglich, die Bordkarte gilt als Fahrschein. Es gibt keinen Ticketverkauf im Bus. Während der Fahrt gibt es kostenloses WLAN.

Wo ist die Haltestelle für den Lufthansa-Bus?

In Kempten befindet sich die Haltestelle an der Allgäuhalle in der Kotterner Straße 50. Bei Ankunft am Flughafen München haben Fluggäste kurze Wege: Die Bushaltestelle liegt direkt neben dem Terminal 2 und ist nur wenige Meter von der Abflugebene und den Gepäck-Automaten entfernt. In entgegengesetzter Richtung ist die Abfahrt nach Kempten an der Haltestelle 17 des Bus-Bahnhofes am Terminal 2 in München.

