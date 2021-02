Rektoren und Ausbildungsleiter in Kempten und im Oberallgäu erklären die Vor- und Nachteile. Lehrerverband:„Verlässliche Vorgaben“ für die Abschlussprüfungen.

14.01.2021 | Stand: 20:15 Uhr

Abgesagte Faschingsferien, verschobene Abschlussprüfungen – der Verband der Lehrer an beruflichen Schulen in Bayern (VLB) kritisiert die neuen Vorgaben des Kultusministeriums. Landesvorsitzender Pankraz Männlein fürchtet eine zusätzliche Belastung für Schüler und Betriebe. Berufsschulleiter in Kempten und Immenstadt sowie der Ausbildungsleiter bei Bosch in Blaichach teilen diese Sorge nur teilweise. Sie können der Lage durchaus auch Positives abgewinnen.