Männerchor Wildpoldsried: 24 Männer hören auf eine Frau

Männerchor Wildpoldsried feiert 100-jähriges Bestehen mit Festakt und Jubiläumskonzert. Chorleiterin Anke Weinert-Wegmann war

11.10.2022 | Stand: 18:29 Uhr

24 Männer, die nach der Pfeife einer Frau tanzen – das ist der Männerchor Wildpoldsried unter Leitung von Anke Weinert-Wegmann. Der Chor feiert am Wochenende sein 100-jähriges Bestehen mit einem Festakt und einem Jubiläumskonzert.

Manchmal kommt alles anders, als man denkt: 2004 bekam Anke Weinert-Wegmann die Anfrage, ob sie sich vorstellen könnte, einen Männerchor zu leiten. „Eher nicht“, war ihre erste Reaktion. Denn mit Männerchor brachte sie Dinge wie „festgefahrene Strukturen“ und „altbackenes Liedgut“ in Verbindung. Doch sie war neugierig, und so wurde sie beim ersten Treffen eines Besseren belehrt. Seit 17 Jahren leitet die ausgebildete Dirigentin und selbstständige Klavierlehrerin den Männerchor. Und seit 2017 auch die drei Chöre der Sing- und Musikschule Kempten.

Männerchor Wildpoldsried: Vielseitigkeit ist Trumpf

Der Männerchor Wildpoldsried bewegt sich mit ambitionierten Konzertprogrammen gerne abseits ausgetretener Pfade. Dabei ist Vielseitigkeit Trumpf: Das Repertoire reicht von Werken der Renaissance über Lieder der Romantik bis zu zeitgenössischen Kompositionen im geistlichen und weltlichen Bereich. Arrangements aus Pop-, Jazz- und Unterhaltungsmusik und internationale Volksliedsätze runden es ab. Zwei CDs sangen die Männer ein: 2006 „Mundgerecht“ und 2015 „Herzenssache“.

Gründungsmitglieder des Männerchors Wildpoldsried. Das Foto stammt aus dem Jahr 1922. Bild: Anke Weinert-Wegmann

Oberlehrer Grandi, der auch Organist und Kirchenchorleiter war, hatte den Chor 1922 gegründet und bis 1935 geleitet. Weitere Dirigenten waren Jacob Weiss (1935 - 1961), Adalbert Schmid (1961 - 1985), Alois Lang jr. (1985 - 1996) und Manfred Wegmann (1997 - 2004). Nicht nur bei ihm spielten Stimmbildung und Stimmpflege eine große Rolle. Auch seine Nachfolgerin, Ehefrau Anke Weinert-Wegmann, hält große Stücke darauf.

Seit einigen Jahren wird der Männerchor Wildpoldsried von dem Münchner Sänger und Stimmbildner Thomas Ruf betreut. Der Bariton tritt mit seiner Klavierbegleiterin Katja Röhrig beim Festkonzert auf. Ebenfalls dabei ist der Partnerchor der Wildpoldsrieder, der Männergesangsverein Kaning aus Kärnten. Seit 30 Jahren besuchen sich die beiden Chöre regelmäßig gegenseitig.

Der Festakt zur 100-Jahr-Feier am Freitag, 14. Oktober, ist für geladene Gäste. Karten für das Festkonzert am Samstag, 15. Oktober, um 20 Uhr im Kultiviert-Saal in Wildpoldsried gibt es unter Telefon 08304/216 31 40 und an der Kultiviert-Rezeption.