Märchensommer auf Burghalde: Patrizia Unger ist die Meerjungfrau

Märchensommer auf der Burghalde in Kempten: Patrizia Unger liebt Schauspiel, Gesang und Tanz. Dies alles kann die 28-Jährige bei der "Kleinen Meerjungfrau“ einsetzen.

22.07.2023 | Stand: 07:30 Uhr

Beim Kemptener Märchensommer auf der Burghalde spielt Patrizia Unger schon während ihrer Ausbildung an der Theaterakademie August Everding in München mit. Jetzt ist die 28-Jährige zum vierten Mal dabei: Sie schlüpft in die Rolle der kleinen Meerjungfrau, um die sich alles dreht. Die Geschichte der jüngsten Tochter des Meerkönigs, die unbedingt durch die Liebe zu einem Menschen eine Seele erlangen möchte, liegt ihr besonders am Herzen, sagt sie. Als Kind sei das Märchen von Hans Christian Andersen ihre Lieblingsgeschichte gewesen.

