Maibaumfeste: In diesen Orten in Kempten und im nördlichen Oberallgäu wird ein Baum aufgestellt

Das Maibaum-Aufstellen hat Tradition in Kempten und dem Oberallgäu. Nach langer Corona-Pause ist es wieder so weit. Alle Termine im Überblick.

01.05.2022 | Stand: 07:26 Uhr

Maibaumfeste und Maibaum-Aufstellen gehören auch in Kempten und im nördlichen Oberallgäu zu einem liebgewonnen Brauchtum. Gefeiert wird in der Regel am 1. Mai, nach der sogenannten Freinacht.

Maibäume sollen der Tradition nach den Zusammenhalt und den Wohlstand einer Gemeinde bildlich darstellen. Nachdem viele Feste 2020 und 2021 wegen Corona abgesagt werden mussten, gibt es 2022 gleich eine ganze Reihe an Maibaum-Veranstaltungen in Kempten und dem nördlichen Oberallgäu. Termine und Orte hier.

Maibaum-Aufstellen: Die Termine für Kempten und das nördliche Oberallgäu 2022

Hier ein Überblick, wann und wo die Maibäume aufgestellt werden (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

Veranstaltungen am Sonntag, 1. Mai:

Kempten : Heiligkreuz : 11.30 Uhr Dorfplatz (Musikkapelle Heiligkreuz) Hirschdorf : 11 Uhr am Schützenheim Lenzfried : 11 Uhr in der Ortsmitte (Musikverein Lenzfried) Sankt-Mang : 10 Uhr am Theodorplatz (Musikverein Sankt Mang) Verein Bayerischer Kleingärtenverein: 11 Uhr am Vereinsheim Gartenanlage (Unteren Stadtweiher)

: Altusried : 10 Uhr am Rathausplatz (Musikkapelle) Krugzell: 10 Uhr im Ort (Musikkapelle) Walzlings: 11 Uhr im Ort

: 10 Uhr am Rathausplatz (Musikkapelle) Betzigau : 10.30 Uhr an der Maibaumwiese beim Wanderparkplatz (Musikkapelle)

: 10.30 Uhr an der Maibaumwiese beim Wanderparkplatz (Musikkapelle) Buchenberg : 10 Uhr am Dorfpark (Musikkapelle u. Trachtenverein)

: 10 Uhr am Dorfpark (Musikkapelle u. Trachtenverein) Dietmannsried : 10 Uhr am Carry-le-Rouet Platz mit Schenktag Probstried : 10 Uhr am Sägewerk Hölzle (Musikkapelle) Reicholzried : 13 Uhr am Gasthaus „Rössle“ (Musikkapelle) Schrattenbach : 10.30 Uhr am Kriegerdenkmal Überbach : 10 Uhr vor der Kirche

: 10 Uhr am Carry-le-Rouet Platz mit Schenktag Durach : 12 Uhr am Duracher Plätzle (Musikkaplle) Bodelsberg : 10.30 Uhr am Gasthof Adler

: 12 Uhr am Duracher Plätzle (Musikkaplle) Haldenwang : 13.30 Uhr am Gasthof „Hirsch“ (Musikkapelle)

: 13.30 Uhr am Gasthof „Hirsch“ (Musikkapelle) Lauben : 10.30 Uhr am Feuerwehrhaus (musikalische Unterhaltung)

: 10.30 Uhr am Feuerwehrhaus (musikalische Unterhaltung) Missen-Wilhams : 09:45 Uhr am Schäffler-Parkplatz

: 09:45 Uhr am Schäffler-Parkplatz Oy-Mittelberg : Oy : 10 Uhr am Kurpark (Musikkapelle) Mittelberg : 13 Uhr am Gasthaus „Krone“ (Mittelberg/Faistenoy; musikalische Unterhaltung) Haslach : 11 Uhr am Feuerwehrhaus (Musikkapelle)

: Sulzberg : Moosbach : 11.30 Uhr Maifest um den Maibaum (Aufstellung ohne Publikum) Petersthal : 13 Uhr in der Ortsmitte (Maibaumaufstellen + Maibaum-Hätze)

: Waltenhofen : Hegge : 10.00 Uhr im Pausenhof der Schule Martinszell : 13.00 Uhr am Pfarrheim Memhölz : 13.00 Uhr an der Kirche Niedersonthofen : 10.30 Uhr vor dem Gasthof „Zur Krone“ Rauns : 11.00 Uhr am Gasthaus „Burg“ Walkarts : 13.00 Uhr im Ort

: Weitnau : 13.30 Uhr am Feuerwehrplatz (Musikkapelle u. Trachtenverein D'Hauchenbergler) Rechtis : 10.30 Uhr am Dorfplatz Sibratshofen : 13.30 Uhr am Dorfplatz Wengen : 13.30 Uhr in der Ortsmitte (Musikkapelle u. Trachtenverein)

: 13.30 Uhr am Feuerwehrplatz (Musikkapelle u. Trachtenverein D'Hauchenbergler) Wertach : 13 Uhr Start des Festzugs zum Dorfanger mit Frühjahrsmarkt

: 13 Uhr Start des Festzugs zum Dorfanger mit Frühjahrsmarkt Wiggensbach : 10 Uhr am Markplatz (Trachtenverein + Harmoniemusik)

: 10 Uhr am Markplatz (Trachtenverein + Harmoniemusik) Wilpoldsried: 12 Uhr am Dorfpark (Musikkapelle)

