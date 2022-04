Maibäume auf Wanderschaft: Reicholzrieder freuen sich über reiche Beute

Kurios: Kemptener klauen einen Maibaum aus Lenzfried. Doch der Baum wird ihnen auch gestohlen - von Reicholzriedern. Nun gibt es für sie gleich zwei Brotzeiten.

29.04.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Das gab’s wohl auch noch nicht so oft: Die einen klauen einen Maibaum, der ihnen dann selbst wieder abhanden kommt. Und zwar von einer dritten Gruppe, die nun zwei geklaute Bäume hat und außerdem ihren eigenen Maibaum. Aber von vorne ...

Sonntagnacht ging es geschäftig zu im Altlandkreis und in Kempten. Denn in der Nacht auf Montag begann das Spiel „Bäumchen, wechsel den Besitzer“. Die Zeit vor dem 1. Mai, an dem in vielen Gemeinden ein Maibaum aufgestellt wird, ist stressig. Denn da bekommen Maibäume oft Füße: Damit sie nicht geklaut werden, müssen die Landjugenden, Vereine oder zusammengewürfelten Gruppen, die die Bäume aufstellen, besonders wachsam sein.

Reicholzrieder haben den Maibaum aus Überbach geklaut - und einen aus Kempten

Diesmal hat es die Überbacher (Dietmannsried) erwischt. Die hatten 2019 versucht, den Reicholzriedern (auch Dietmannsried) ihren Baum zu stibitzen – was aber misslang. Umso diebischer freuten sich jetzt natürlich diese, dass ihre Rache-Aktion gelang und sie den Überbacher Maibaum in einem unbewachten Stadel auffanden. Als Auslöse wurde von den 23 Burschen „50 Liter Bier und fünf Stangen Leberkäs ausgehandelt“, erzählt einer der „Diebe“.

Seit Donnerstag dürfen sich die Reicholzrieder über eine zusätzliche Party freuen (falls der Maibaum bis Sonntag nicht wieder den Besitzer wechselt): Sie haben nämlich einer 22-köpfigen Gruppe aus Heiligkreuz und Hirschdorf einen Maibaum geklaut, den diese zuvor den Lenzfriedern entwendet hatten. Und jetzt schalten sich die Reicholzrieder in die Verhandlungen zwischen Lenzfried und der Kemptener Gruppe ein – und dürfen voraussichtlich bei der Party dabei sein, die die Kemptener den Lenzfriedern für ihren Baum abgetrotzt haben.

Auch aus Heiligkreuz/Hirschdorf verschwand ein Maibaum nach Reicholzried

Die Gruppe aus Heiligkreuz und Hirschdorf ist natürlich jetzt geknickt – den Diebstahl ihres geklauten Baumes hätten sie nicht verhindern können, sagt einer von ihnen: Alle Burschen seien auf einem Feuerwehrtreffen gewesen und konnten den Baum so nicht bewachen. Sei’s drum, der Maibaum-Klau gehört zum Brauchtum dazu und die Beklauten nehmen es sportlich.

Dennoch gibt es auch hier in Bayern ein paar Brauchtumsregeln einzuhalten: So muss der Baum heimlich und unentdeckt geklaut und darf nicht beschädigt werden. Gewalt gegenüber Bewachern ist natürlich tabu und werden die Diebe innerhalb der Gemeindegrenze überrascht, müssen sie den Baum wieder rausrücken. Scheitern übrigens die Verhandlungen zur Rückgabe des Baumes, dürfen ihn die neuen Besitzer als Schandmal aufstellen.

