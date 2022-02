Verhärtete Fronten in Gerichtsstreit um Altusrieder Maibaum

Vögel auf dem Maibaum verschmutzen die Hausfassade - und Altusried tue nichts dagegen, sagt eine Nachbarin. Nun verhandelt das Amtsgericht Kempten den Fall.

02.02.2022 | Stand: 16:19 Uhr

Der Maibaum in Altusried ist seit geraumer Zeit Objekt des Anstoßes - für einen Nachbarn und dessen Frau, die behaupten, Hausfassade, Terrasse und Briefkasten litten unter den Hinterlassenschaften der Vögel, die es sich auf dem Dolden gemütlich machen. Regelrecht "zugeschissen" werde man, hieß es am Mittwoch vor dem Amtsgericht Kempten. Die Verhandlung war der bisherige Höhepunkt eines seit etwa zwei Jahren andauernden Rechtsstreits. Zu Beginn hatte das Nachbar-Ehepaar gegen die Gemeinde Altusried geklagt.

Maibaum-Streit in Altusried: Nachbarn werden beim Nachhausekommen mit Vogelkot "beschossen"

Richter Andreas Krebold wollte von den Klägern vor allem wissen, wie sehr sie durch den Kot der Vögel beeinträchtigt werden. Die Ehefrau trat dabei als Klägerin auf, ihr Mann als Zeuge. Beide sagten aus, dass zwischen Mitte August und Ende September, Anfang Oktober an ein gemütliches Sitzen auf der Terrasse nicht zu denken sei.

Selbst wenn man nach Hause komme, laufe man Gefahr, "beschossen zu werden", sagte der Ehemann. Ein Teil des Vogelkots lande auch auf der Photovoltaik-Anlage (PH), die dadurch weniger Strom produziere. (Lesen Sie hier die Vorgeschichte: Weil ihn Vögel nerven: Anwohner klagt gegen Maibaum in Altusried)

Fronten zwischen Gemeinde und Anwohnern verhärtet

Dass die Fronten zwischen Nachbarn und Gemeinde verhärtet sind, wurde vor allem bei der Diskussion um eine vermeintliche Vereinbarung zum Maibaum-Aufstellen deutlich. Die Ehefrau behauptete, die Gemeinde halte sich an diese nicht. Verteidiger Hans-Günther Eisele sagte, er wisse nichts von einer solchen Vereinbarung. Den Anwalt der Nachbarn, Alois Wölfle, mahnte er, mit seinen Aussagen vorsichtig zu sein. "Logorrhoe, Tourette-Syndrom - das habe ich nicht vergessen, das kam von Ihnen." Offenbar spielte er damit auf vergangene Beschimpfungen an. Eisele bestritt zudem, dass die Vögel ausschließlich vom Maibaum aus die Hausfassade verschmutzen. Er verwies auf Bäume in der nahen Umgebung und eine Stromleitung über dem Haus.

Richter Krebold befragte neben den Klägern ein Nachbar-Ehepaar, mit dem diese befreundet sind. Beide bestätigten die Verschmutzungen und sagten aus, diese auch selbst gesehen zu haben.

Verhandlung zum Maibaum-Streit am Amtsgericht Kempten endet ohne Entscheidung

Die Verhandlung endete ohne eine Entscheidung. Nachdem das Protokoll den gegnerischen Parteien zugegangen ist, können diese Stellungnahmen dazu abgeben, erklärte Krebold. "Dann sehen wir, wie wir weitermachen." Nach wie vor sucht das Gericht nach einem Ornithologen (Vogelexperte), der ein Gutachten über das Verhalten der Vögel auf dem Maibaum erstellen kann. Dazu läuft eine Anfrage beim Max-Planck-Institut für Ornithologie.

Die Gemeinde Altusried hat ohnehin vor, den Maibaum künftig woanders aufzustellen: voraussichtlich ab dem Jahr 2024, wenn der neue Marktplatz mit neuem Rathaus fertiggestellt ist. Die Bauarbeiten dazu sollen heuer beginnen. Bürgermeister Joachim Konrad teilte das dem Nachbar bei einem Schlichtungstermin im Oktober 2020 mit. Doch die Klage hatte das nicht verhindert. Eine Güteverhandlung im Frühjahr scheiterte laut Amtsgericht ebenfalls. Die Kläger waren dazu nicht erschienen.

Maibaum soll 2022 wieder stehen

Während 2020 nur eine Mini-Version des Maibaums in Altusried aufgestellt wurde, weil das eigentliche Fest corona-bedingt ausfallen musste, hatte der Trachtenverein Koppachtaler 2021 wieder das Original verwendet - allerdings ohne Dolden. Denn darauf hatten es sich die Vögel gemütlich gemacht. Ob das eine dauerhafte Lösung darstellt, ist derzeit noch nicht klar. Vorsitzender Markus Weihrather plant aber grundsätzlich, 2022 wieder einen Maibaum aufzustellen - abhängig von der Corona-Lage und der Entscheidung des Gerichts.

