Maibaumklettern in Petersthal: Hier ist Pech gefragt

In Petersthal wird am Sonntag wieder am Maibaum geklettert. Neben Muskeln, Technik und Willen geht es auch um die richtige Harz-Mischung für Hände und Füße.

26.04.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Es geht um eine Brotzeit. Und um einen Pokal – vor allem aber um die Ehre: Am Sonntag findet in Petersthal nach vier Jahren wieder das Maibaumklettern statt. 39,8 Meter ist der neue Maibaum hoch, bis zur Glocke müssen die Kletterinnen und Kletterer 27,4 Meter am glatten Stamm zurücklegen. Ihre Hilfsmittel: Muskeln, Technik, Willenskraft – und eine ordentliche Portion Pech.

