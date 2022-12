27-Jähriger will Beamten die Pistole entreißen und droht, Polizisten zu erschießen

Nach einer Kontrolle greift ein 27-jähriger Mann nach der Dienstwaffe eines Polizisten in Kempten. Er wird überwältigt - doch droht er den Beamten mit dem Tod.

13.12.2022 | Stand: 10:58 Uhr

Personenkontrolle in Kempten artet aus: Ein 27-jähriger Mann sitzt in Untersuchungshaft, weil er versuchte an die Dienstwaffe eines Polizisten zu kommen. Die Beamten hatten den Mann am vergangenen Freitag kontrolliert, weil er sich nach Zeugenaussagen widerrechtlich auf einem Grundstück in der Kemptener Mariaberger Straße aufhielt.

Dagegen wehrte sich der 27-jährige, so die Polizei am heutigen Dienstag. Deshalb wurde er gefesselt und zur Klärung seiner Identität zur Dienststelle gebracht. Dort versuchte der 27-Jährige laut Polizei einem Beamten die Dienstwaffe aus dem Gürtelholster zu reißen.

Attacke in Kempten: Mann will an die Dienstwaffe kommen

Die Polizisten überwältigten ihn, woraufhin er sie beleidigte und drohte, einen Beamten erschießen zu wollen.

Die Kripo Kempten ermittelt jetzt wegen versuchten schweren Raubes und versuchten Totschlags unter Leitung der Staatsanwaltschaft Kempten. Der 27-jährige Mann ist seit Samstag in Untersuchungshaft - es bestehe Fluchtgefahr, so der Haftrichter. Auch in Ottobeuren wurden am Sonntag zwei Beamte attackiert.

