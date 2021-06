Mann randaliert in eigener Wohnung und schubst Verlobte und Gäste

In Altusried hat ein Mann in seiner eigenen Wohnung randaliert und seine Verlobte und Gäste geschubst. Auch gegen die hinzugerufenen Polizisten wehrte er sich.

Ein Mann hat in Altusried randaliert und mehrere Menschen geschubst. Wie die Polizei mitteilte, geriet der 30-Jährige am Samstag gegen 22.45 Uhr mit seiner 26-jährigen Verlobten und drei weiteren Menschen in Streit. Daraufhin randalierte er in seiner eigenen Wohnung und zerstörte teilweise sogar Möbel. Der Mann schubste die Gäste in seiner Wohnung sowie seine Verlobte, als diese ihn zu beruhigen versuchten.

Mann leistet Widerstand gegen Polizisten

Auch die hinzugerufenen Polizisten versuchten den Mann zu beruhigen. Als die Versuche scheiterten, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam. Dabei leistete der 30-Jährige laut Polizei Widerstand, indem er vergeblich versuchte, sich zu befreien.

