Mann soll Medikamente im Wert von über 10.000 Euro gestohlen haben

20.03.2023 | Stand: 17:11 Uhr

Ein 20-Jähriger soll am frühen Freitagmorgen mehrere Medikamente aus dem Klinikum Kempten gestohlen haben. Das teilte die Polizei am Montag mit. Das Personal in der Zentralen Interdisziplinären Notaufnahme (ZINA) des Klinikums beobachtete gegen 4.15 Uhr einen Mann, der sich an den Medikamentenschränken zu schaffen machte.

Der Dieb konnte nach Angaben der Polizei zunächst flüchten. Beamte der Polizeiinspektion Kempten fanden den 20-Jährigen unweit des Klinikums aufgrund der Personenbeschreibung und nahmen ihn fest. In seinem Rucksack und in seiner Kleidung hatte der Mann verschiedene Medikamenten-Packungen dabei.

Dieb hat geladene Schreckschusspistole bei sich

Darüber hinaus führte er eine mit Platzpatronen geladene Schreckschusspistole mit PTB-Zeichen in seiner Jacke mit sich. Und das, obwohl der 20-Jährige nicht im Besitz des kleinen Waffenscheins ist, der dafür nötig ist.

Die Kriminalpolizei Kempten ermittelt. Wie sich bereits herausstellte, hatte sich der 20-Jährige am Donnerstag wegen einer Handverletzung in der ZINA des Klinikums Kempten behandeln lassen. Bereits zu der Zeit soll er versucht haben, sich Medikamente anzueignen und möglicherweise auch deren Aufbewahrungsorte auszuspähen.

Polizei findet Medikamente im Gesamtwert von über 10.000 Euro

Die Polizei entdeckte zudem in der Wohnung des 20-Jährigen weitere Medikamente, die er vermutlich vor seiner Festnahme gestohlen und gebunkert hat. Laut den Ermittlungen hatte er die Medikamente zuvor im Klinikum Kempten aus mehreren Abteilungen entwendet.

Bei den sichergestellten Medikamenten handelte es sich um über 100 verschiedene Packungen im Gesamtwert von über 10.000 Euro. Der Schaden am Inventar des Klinikums, der durch die gewaltsame Öffnung der Medikamentenschränke entstand, beläuft sich auf mehr als 1000 Euro.

20-Jähriger ist polizeibekannt

Der 20-Jährige ist der Polizei und der Justiz bereits bekannt - als Konsument von Betäubungsmitteln. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft und Unterbringung in einer Justizvollzugsanstalt anordnete.

