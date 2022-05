Mann überfällt Wettbüro in Kempten - und stiehlt Tausende Euro Bargeld

Mit einer Pistole hat ein Dieb die Angestellte eines Wettbüros in Kempten bedroht und Geld verlangt. Die Polizei macht den mutmaßlichen Täter schnell ausfindig.

Ein Mann hat in der Nacht auf Samstag ein Wettbüro in Kempten überfallen. Wie die Polizei berichtet, betrat der maskierte Dieb das Büro in der Klostersteige, bedrohte eine Angestellte mit einer Pistole und verlangte nach Bargeld. Die Mitarbeiterin öffnete den Tresor und händigte dem Täter das Geld aus, woraufhin er flüchtete.

Raubüberfall in Kempten: Mutmaßlicher Täter festgenommen

Die Angestellte alarmierte die Polizei, die sofort nach dem Dieb zu suchen begann. Schnell waren die Beamten erfolgreich: Weniger als 30 Minuten nach dem Überfall fiel ihnen ein verdächtiger Fußgänger in Kempten auf. Als die Polizistinnen und Polizisten ihn kontrollieren wollten, versuchte er erfolglos davonzulaufen.

Bei der Festnahme wehrte sich der Tatverdächtige, sodass zwei Beamte leicht verletzt wurden. Neben mehreren Tausend Euro Bargeld hatte der 19-Jährige eine Schreckschusspistole bei sich, die optisch einer scharfen Pistole gleicht.

Der mutmaßliche Täter sitzt aktuell in Untersuchungshaft im Gefängnis. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

