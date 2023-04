Markus Söder auf der Agrarschau: "Ich will auch keine Güllewurst essen"

Ministerpräsident Söder verspricht den Allgäuer Landwirten Unterstützung bei der umstrittenen Düngeverordnung. Dabei soll der Spitalhof eine Rolle spielen.

15.04.2023 | Stand: 19:17 Uhr

"Ich wäre lieber ein Bulle im Allgäu als ein Rindvieh in Berlin" - mit Sprüchen wie diesen punktete der bayerische Ministerpräsident Markus Söder bei seinem Publikum auf der Agrarschau in Dietmannsried. Aber nicht nur damit: Söder brachte zur Landwirtschaftsmesse auch das Versprechen mit, die Allgäuer Bäuerinnen und Bauern bei umstrittenen Themen zu unterstützen: beim Wolf und bei der Düngeverordnung.

Markus Söder reagiert auf Protest von Bauern, Michaela Kaniber hält sich im Hintergrund

Bereits am Tag zuvor hatte Bayerns Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) der Agrarschau einen Besuch abgestattet - mehr dazu hier. Söder kam am Samstag zusammen mit Landwirtschaftsministerin und CSU-Parteikollegin Michaela Kaniber, die sich allerdings im Hintergrund hielt.

Wie Aiwanger kündigte nun auch Söder auf der Agrarschau an, bei der geplanten Düngeverordnung, die ab 2025 flächendeckend gelten soll, nachzujustieren. Allgäuer Landwirtinnen und Landwirte kritisieren die in Aussicht stehende Verordnung vehement, da sie in der Region nicht praxistauglich sei. Ab 2025 soll die Breitverteilung der Gülle verboten werden, das macht den Allgäuer Bauern Sorgen. "Ich will auch keine Güllewurst essen", sagte Söder und nahm damit Bezug auf einen stillen Protest einiger Bauern, die Güllefässer mit entsprechenden Sprüchen entlang des Weges zur Agrarschau an den Straßenrand gestellt hatten.

Stiller Protest: Bauern demonstrieren gegen die geplante Düngeverordnung. Bild: Julia Geppert

Der Ministerpräsident kündigte an, dass auf dem Spitalhof in Kempten weiter nach alternativen Gülletechniken geforscht werden soll. Dafür wolle man Geld in die Hand nehmen.

Markus Söder: Schutz des Menschen steht vor dem Schutz von Wolf und Bär

"Gefährliche Beutegreifer" wie Wolf und Bär müssten beschossen werden dürfen, sagte Söder und griff damit eine weitere Sorge einiger Landwirte auf. Der Schutz des Menschen stehe vor dem Schutz der Raubtiere.

Ein ausführlicher Bericht zu den politischen Besuchen auf der Agrarschau folgt.