Nach Schreckmoment in Martinszell: Wie konnte der Maibaum-Wipfel abbrechen?

Dass ein Maibaum beim Aufstellen wie in Martinszell bricht, ist nicht so selten. Mit genug Abstand bleibt es beim Schreck. Doch es gab schon tödliche Unfälle.

02.05.2022 | Stand: 16:11 Uhr

Der Schreck sitzt bei manchen Beteiligten noch tief, nachdem am Sonntag in Martinszell (Gemeinde Waltenhofen) der Wipfel des neuen Maibaums beim Aufstellen abgebrochen ist. Allerdings: Das passiert immer wieder. Damit niemand zu Schaden kommt, wurden vorab deshalb in Martinszell Sicherheitsvorkehrungen getroffen – mit Erfolg. In Kempten dagegen ist ein Zwischenfall beim Maibaumaufstellen vor vielen Jahren sogar tödlich ausgegangen.

