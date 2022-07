"Masterplan Klimaschutz": Der Landkreis Oberallgäu hat nur noch 13 Jahre Zeit, aber kaum etwas umgesetzt

Der Landkreis verabschiedet seinen „Masterplan Klimaschutz“. Die Aufgaben-Liste bis 2035 ist lang. Details zu Umsetzung und Finanzierung sind nicht bekannt.

28.07.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Kempten tut es voraussichtlich am Donnerstag in der Stadtratssitzung, der Landkreis Oberallgäu hat es schon getan: einen Klimaschutzplan verabschiedet. Während der jüngsten Kreistagssitzung stimmte lediglich die AfD dagegen. Wie auch die Stadt, orientiert sich der Kreis bei den geplanten Maßnahmen an Bereichen, die er direkt beeinflussen kann, wie etwa ÖPNV, Radwege oder eigene Liegenschaften – und versteht sich ansonsten als Impulsgeber. Wie was wann genau umgesetzt werden soll, bleibt jedoch offen.

