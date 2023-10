New York, Hongkong, Immenstadt: Medizinischer Fortschritt aus dem Allgäu

Eine medizinische Studie aus New York, Hongkong - und Immenstadt: Der Klinikverbund Allgäu ist maßgeblich an einem neuen Produkt für Herzpatienten beteiligt.

Es ist ein medizinischer Fortschritt, von dem Menschen weltweit etwas haben könnten – und dessen Spuren bis ins Allgäu führen: In den Kliniken Immenstadt und Kempten wird ein neues Medizinprodukt eingesetzt und erforscht. Damit beteiligen sich die beiden Häuser des Klinikverbunds Allgäu an internationalen Studien. Worum es geht und wie Patienten aus der Region bereits daran beteiligt sind, darüber haben wir mit Professor Dr. Jan Torzewski gesprochen, einem der Chefärzte im Herz- und Gefäßzentrum des Klinikverbunds.

Um welches medizinische Produkt handelt es sich? Um eine neue Art von Stents. Stents werden allein in Deutschland jedes Jahr bis zu 300.000 Menschen mit Herzproblemen eingesetzt: Ist ein Blutgefäß, in diesem Fall eine Arterie, verstopft, kann nicht mehr ausreichend Blut zum Herzen fließen. Es besteht Lebensgefahr. Der Arzt weitet die verengte Stelle mit einem Katheter und setzt an derselben Position einen Stent, der das Gefäß offen hält. Herkömmliche Stents sind aus Metall, sie bleiben dauerhaft an der Stelle im Blutgefäß. Die neuentwickelten Stents, Scaffolds genannt, sind aus Magnesium und lösen sich nach bestimmter Zeit auf.

Magnesium-Stent löst sich nach sechs Monaten auf

Welchen Vorteil könnten die neuen Stents haben? Herkömmliche Stents verwachsen mit dem Gewebe und lassen sich nicht mehr entfernen. Es kann passieren, dass der Körper sie als Verletzung wahrnimmt und sein Gerinnungssystem aktiviert. Er will die Wunde schließen. Es entsteht ein Gerinnsel, das nun das Blutgefäß verschließt. Weil sich die neuen Stents nach sechs Monaten auflösen, ist dieses Risiko vermutlich wesentlich geringer. Generell sei die Gefahr solcher Komplikationen durch Metallstents zwar sehr gering, sagt Torzewski. Mit den neuen Stents sei sie aber noch erheblich kleiner. Zudem bestehen Scaffolds aus Magnesium, das auch im Menschen vorkommt, so werden sie mit größerer Wahrscheinlichkeit nicht als Fremdkörper, der bekämpft werden muss, wahrgenommen. Und sobald sie aufgelöst sind, bekommen die Gefäße ihre Elastizität zurück, die Komplikationsgefahr sinke.

Noch eine letzte Studie

Sind die Vorteile der neuen Stents schon erwiesen? Nach Jahren der Forschung „sieht es bisher so aus, dass auflösbare Stents sehr, sehr gut sind und das Potenzial haben, besser zu sein als herkömmliche Stents“, sagt Torzewski. Und in den weltweiten Analysen seien bisher keine Komplikationen aufgetreten, die über die herkömmlicher Stents hinausgehen. Endgültig stehe das nach einer letzten Studie fest. Auch daran werden die Allgäuer Kliniken maßgeblich beteiligt sein. In zwei Jahren könnte es Ergebnisse geben.

274 Allgäuer haben bereits einen Scaffold

Sind die neuen Stents also noch nicht zugelassen? Sie wurden im Allgäu doch bereits eingesetzt. Zugelassen sind sie bereits. Und sie werden im Allgäu wie auch in anderen ausgesuchten Kliniken weltweit bereits verwendet. Und zwar als Teil der Studien. Die Allgäuer Kliniken seien eines der Studienzentren, die bisher die meisten Scaffolds implantiert haben: 274. Die Patienten seien zuvor gefragt worden, ob sie sich an der Studie beteiligen wollen. „Sie wissen, dass sie das neueste und vielleicht beste Produkt bekommen." Auch weitere Patienten könnten sich für die neuen Stents entscheiden. Fällt das Ergebnis der nun anstehenden letzten Studie so aus, wie Jan Torzewski vermutet, können die Magnesium-Stents auch für die Standard-Therapie eingesetzt werden.

Die Welt der Herz-Medizin schaut ins Allgäu - aufgeregt?

Die Welt der Kardiologie, also der Medizin, die sich mit dem Herzen beschäftigt, schaut ins Allgäu: Ist das aufregend? „Man ist unter internationaler Beobachtung. Ich bin schon aufgeregt“, sagt Torzewski. Jeder Eingriff mit einem neuen Stent werde gefilmt und dokumentiert. Für jeden Fehler, sei er noch so klein, bekomme er von einem internationalem Kontrollgremium eine Rückmeldung. Zu den Prüfungsinstanzen gehöre die schärfste Kontrollbehörde: die FDA. Das steht für Food and Drug Administration. Die US-Behörde ist etwa für die Zulassung von Medikamenten zuständig. „Es ist eine Ehre, dass wir an diesen Studien teilnehmen dürfen. New York, Hongkong, da fallen Immenstadt und Kempten schon auf.“

Wie hat es der Klinikverbund geschafft, an den Studien teilzunehmen? Dafür hatte sich Jan Torzewski stark gemacht. Immerhin sei der Verbund für 500.000 Einwohner zuständig. Hinzu komme eine große Zahl an Touristen. Doch es liege auch an der hohen Qualität der Arbeit, die im Herz- und Gefäßzentrum geleistet werde.

Werden herkömmliche Metall-Stents noch eingesetzt?

Werden herkömmliche Stents weiter eingesetzt? Ja. Wann genau, das hänge unter anderem von der Art der Engstelle ab. Etwa, ob sie stark verengt sei oder an einer Verzweigung liege. In manchen Fällen sei ein Metallstent besser.