Meggle übernimmt Käserei Stegmann in Altusried

Die weltweit agierende Gruppe entdeckt das Geschäftsfeld „Käse“ für sich. Zwei Millionen Euro investiert sie in die Modernisierung des Traditionsbetriebs.

Von Kerstin Futschik

05.10.2021 | Stand: 19:02 Uhr

Altusrieds Gewerbeleben ist seit Kurzem um einen großen Namen reicher: Meggle. Die vor allem für Butter bekannte Unternehmensgruppe hat die Traditionskäserei Stegmann übernommen. Wegen massiver wirtschaftlicher Probleme habe sich die französische Sodiaal-Gruppe von dem Allgäuer Betrieb trennen wollen. Diese Gelegenheit, das Geschäftsfeld „Käse“ auszubauen, habe man genutzt, sagt Meggle-Geschäftsführer Matthias Oettel. Die etwa 200 Arbeitsplätze am Büro-Standort in Kempten und in der Produktion in Altusried sollen erhalten bleiben.