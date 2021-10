Mehr Bustickets digital kaufen: Mona weitet Online-Services aus

Die Bus-Gesellschaft Mona legt den Fokus auf den digitalen Ticket-Verkauf und weitet das Angebot aus. Auch Schüler können sich die Karte in der Handy-App holen.

19.10.2021 | Stand: 04:45 Uhr

Seit über einem Jahr können Kunden ihr Busticket online bei der Mobilitätsgesellschaft für den Nahverkehr im Allgäu (Mona) kaufen. Nun wird der digitale Ticketkauf weiter ausgebaut. Das teilte Mona-Geschäftsführer Martin Haslach am Montag mit. Mitten in der Corona-Krise ging das Online-Angebot im April 2020 an den Start. Das war „eine Testphase am offenen Herzen“, sagt Marius Maruhn, Geschäftsführer der Schwabenbund-Services (SBS), die das digitale Ticketing betreuen. Das Konzept habe sich bewährt, weshalb der Online-Ticketkauf irgendwann den analogen ablösen soll. Doch wer keinen Internetzugang hat, muss sich laut Maruhn keine Sorgen machen: Der Ticketkauf in Papierform sei weiter möglich.