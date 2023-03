Mehr Einfluss für Jugendliche im Oberallgäu: Das will ein Projekt der Hochschule Kempten erreichen

Mit dem Projekt „Jul@“ will die Hochschule den Einfluss von Jugendlichen stärken. Altusried, Wildpoldsried und Haldenwang sind dabei. Was bisher passiert ist.

14.03.2023 | Stand: 11:37 Uhr

In einer Stadt oder auf dem Land groß zu werden ist etwas völlig anderes. Meist gibt es in der Stadt mehr Freizeitangebote und auch mehr Möglichkeiten, sich zu beteiligen. Dazu Zugang zu erhalten, ist leichter. Auf dem Land sind es vor allem die Vereine, die Jugendlichen eine Struktur bieten. Doch Thomas Miller und Micha Jung von der Hochschule Kempten sind überzeugt, dass der Einfluss von Jugendlichen auf dem Land gestärkt werden kann. Mit dem Projekt „Jul@“, das derzeit in Wildpoldsried, Haldenwang und Altusried läuft, erforschen sie, wie. Ihre Erkenntnisse wollen sie anderen Regionen zur Verfügung stellen.

Ziel des Projekts ist es, auch diejenigen Jugendlichen zu erreichen, die nicht in einem Verein organisiert sind, bei der Landjugend oder den Ministranten mitmischen. Dabei sind die Voraussetzungen in den Gemeinden unterschiedlich.

Altusried will ein Jugendparlament gründen

Wie berichtet, verfolgt Altusried derzeit die Gründung eines Jugendparlaments – ähnlich wie in Dietmannsried. Im November 2022 fand ein Treffen statt, bei dem sich 20 junge Menschen fanden, die kandidieren möchten. „Aktuell gibt es eine Gruppe, die für sich entscheidet, ,Was wollen wir?’“, erklärt Jung. „Sie machen sich viele Gedanken, wie sie auch diejenigen einbinden können, die nicht gewählt werden.“ (Lesen Sie auch: So sollen Jugendliche in Haldenwang und Altusried künftig mitbestimmen können)

Ebenfalls im November fand in Haldenwang eine Jugendkonferenz statt. Die Teilnehmenden konnten dabei ihre Ideen einbringen. Mehr Ausgehmöglichkeiten und einen öffentlichen Treffpunkt nannten die Mädchen und Buben häufig. Jüngst hätten sie sich wieder getroffen und besprochen, wie man die Ideen umsetzen will, berichtet Jung.

Jugendliche in Wildpoldsried wollen Freizeitangebote für andere Jugendliche machen

Ein solches Treffen fand auch in Wildpoldsried statt. Dort möchte eine Gruppe Jugendlicher Freizeitangebote für andere Kinder und Jugendliche schaffen – außerhalb von Schule und Vereinen. Bereits 2019 ging im Ort die erste Jungbürger-Versammlung über die Bühne, sagt Bürgermeisterin Renate Deniffel. Das Interesse war mit 85 Teilnehmenden groß. (Lesen Sie auch: Allgäuer Politiker über Work-Life-Balance: "Man darf das Leben genießen, aber...")

Daraus ging auch die Idee hervor, eine Ausbildung zum Jugendleiter beim Kreisjugendring anzubieten. 17 Jugendliche nahmen das Angebot wahr und sind nun Träger des „Juleica“-Ausweises, der sie befähigt, ehrenamtlich Jugendgruppen zu leiten.

Diese Freizeitangebote gehen die Jugendlichen in Wildpoldsried an

Während des Treffens brüteten die Mädchen und Buben nun über ihren Ideen. Vier Gruppen erarbeiteten jeweils ein Freizeitangebot, das sie den anderen vorstellten:

Eine Radgruppe für 10- bis 13-Jährige, die sich jeden Monat ein anderes Ziel aussucht.

Eine kreative Gruppe für Acht- bis Zehnjährige, die sich unter dem Motto „Gestalte dir dein Ostern“ in der ersten Ferienwoche heuer treffen will.

Ein Kegelausflug zu Fuß zum Schlosswirt für Zehn- bis Zwölfjährige an einem Samstagnachmittag.

Die „Cookies“: Eine Gruppe für Dritt- bis Sechstklässler, die sich alle vier Wochen von 17 bis 19.30 Uhr zum Backen, Kochen und Spielen treffen will.

Anschließend überlegten die Gruppen gemeinsam, wie sie am besten auf ihre Angebote aufmerksam machen und was zu tun ist.

Mitarbeitende des Jul@-Projekts gehen zu den Jugendlichen

Ein weiterer wichtiger Teil des „Jul@“-Projekts ist die aufsuchende Arbeit. Jung und Miller gehen in die Gemeinden, an Orte, von denen sie wissen, dass Jugendliche dort gerne Zeit verbringen. Sie suchen das Gespräch, um auch die Stimmen derer zu hören, die nicht ehrenamtlich organisiert und selten auf einer einschlägigen Veranstaltung anzutreffen sind.

In Altusried fließen diese Eindrücke zum Teil direkt in den laufenden Prozess ein, erklärt Jung. Denn es habe sich herausgestellt, dass viele Mädchen und Buben, die in den Ortsteilen leben, sich nicht als Altusrieder begreifen. (Lesen Sie auch: So geht nachhaltig einkaufen im Supermarkt)

Das Forschungsprojekt Jul@

Grounded Theory: Nach dieser Methode der Sozialforschung arbeiten Thomas Miller und Micha Jung von der Hochschule Kempten bei „Jul@“. Dabei werden Daten gesammelt, um daraus eine Theorie zu entwickeln. Aus gewonnenen Erkenntnissen können sich immer wieder neue Fragen ergeben. Die Methode besteht aus drei Schritten:

Rahmen: Die Forscher klären, welche Voraussetzungen sie in einer Gemeinde vorfinden und von welchem Punkt aus das Projekt starten kann.

Wie legen wir los?: Bei einem Treffen mit den Jugendlichen wird besprochen, wie man Vorschläge und Ideen umsetzen kann. Danach legen die Buben und Mädchen los.

Wie läuft’s?: Nach ein paar Wochen findet wieder ein Treffen statt. Dann besprechen die Jugendlichen mit den Forschern, wie es geklappt hat, wo noch Hilfe benötigt wird und wie man weitermachen möchte.