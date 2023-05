Im Allgäu gedreht: "Mein Vater, der Esel und ich" hat heute TV-Premiere im Ersten

Die Komödie „Mein Vater, der Esel und ich“ heute im Ersten entstand in Immenstadt, Kempten, Marktoberdorf und Wertach. Darum geht es in dem Film.

26.05.2023 | Stand: 13:58 Uhr

Erst kamen Anfang Mai zwei neue Folgen von „Daheim in den Bergen“ – und jetzt zeigt die ARD erneut zur besten Sendezeit (Freitagabend) im Fernsehen einen großteils im Allgäu gedrehten Familienfilm: „Mein Vater, der Esel und ich“ heißt die Komödie, die unter anderem in Immenstadt-Zaumberg, Wertach, Kempten und Umgebung entstand. Viele Szenen inmitten der Allgäuer Landschaft sind zu sehen. Die Hauptrolle des finanziell abgebrannten Altrockers Hartmut „Bonanza“ Zeller spielt Günther Maria Halmer. (Lesen Sie hier: Daheim in den Bergen: Steht die im Allgäu gedrehte Serie vor dem Aus?)

Wo war der Hauptdrehort im Allgäu? An welchen Orten und Plätzen entstanden noch Szenen für den Film?

Zaumberg bei Immenstadt war der Hauptdrehort. Dort entstanden besonders viele Aufnahmen. Als Kulisse diente ein alter, leer stehender Bauernhof – im Film der Ort, an dem die alleinerziehende Allgäuer Landpolizistin Tinka Zeller (Isabell Polak) lebt, die Tochter des Altrockers. (Lesen Sie auch: Kellner sammelt Brillen: Von James Bond bis zum Theo-Waigel-Modell mit Augenbrauen)

In Kempten wurde auf dem obersten Parkdeck beim Forum Allgäu gedreht, in Wertach in und vor einem Büro. Auch Marktoberdorf diente als Szenerie: Dort rückte das Filmteam im Kletterwald am Ettwieser Weiher („Klette am Ette“) an. Weitere Drehorte waren etwa Leutkirch und München. (Hier lesen Sie: Vor 80 Jahren drehte Heinz Rühmann in Durach "Quax in Afrika")

Das sagt Schauspieler Günther Maria Halmer über seinen Partner: „Der Esel war nicht sehr kooperativ ... aber bestechlich"

Esel Franz, der im Film eine tragende Rolle an der Seite von Hauptdarsteller Halmer spielt, ist ein 17-jähriger Wallach, der von einem Hof im Ostallgäuer Weiler Eschers stammt. Wie für Halmer der Dreh mit dem tierischen Kollegen lief? „Der Esel war nicht sehr kooperativ und hat auf meine Direktiven mit Gleichmut und Unverständnis reagiert“, sagt der Schauspieler und lacht: Mit Karotten sei der Esel allerdings bestechlich gewesen – und auch bereit, ihn (Halmer) auf seinem Rücken zu ertragen.

Eigentlich geht es in dem Spielfilm freilich um etwas anderes: Unverhofft taucht Vater Zeller (Halmer) bei seiner verantwortungsbewussten Tochter Tinka auf, nachdem er aus seiner Münchner Mietwohnung wegen Schulden vor der Gerichtsvollzieherin fliehen musste.

Im Allgäu prallen dann auf humorvolle Weise zwei unterschiedliche Lebenskonzepte aufeinander. Gemeinsam müssen Vater und Tochter ihre vielleicht letzte Chance nutzen, mit gefühlten Wahrheiten und echten Lügen aufzuräumen. Für Landpolizistin Tinka steht Verantwortungsbewusstsein an erster Stelle – nicht jedoch für ihren Vater, den charmanten Hallodri „Bonanza“ Zeller.

Finanzielle Not wegen Mietschulden: Abgebrannter Altrocker will sich seinen Anteil am Hof auszahlen lassen

Als der einst erfolgreiche Rockmusiker nach Jahren der Funkstille bei ihr hereinschneit, möchte Tinka ihn am liebsten sofort wieder loswerden. Dass der Vater sie und ihre inzwischen demente Mutter Luise (Irene Kugler) im Stich gelassen hat und seinen 17-jährigen Enkel Flo (Zethphan Smith-Gneist) kaum kennt, will sie ihm nicht verzeihen. Zurecht misstraut sie auch seinen Beweggründen für den „Überraschungsbesuch“. Denn „Bonanza“ ist pleite und möchte von Tinka seinen Anteil am Hof ausbezahlt bekommen. Doch diese ist selbst klamm.

Dann droht die letzte, von Gerichtsvollzieherin Erika Cevik (Saskia Vester) gesetzte Frist zu verstreichen – und der Altrocker lässt sich auf einen riskanten Deal mit Tinkas Verehrer Richard (Florian Odendahl) ein. In Gastrollen mit dabei sind unter anderem Eisi Gulp und Dietmar Mössmer.

Wo und ab wann gibt es den Spielfilm kostenlos im Stream zu sehen? Wann hat "Mein Vater, der Esel und ich" TV-Premiere?

TV-Premiere hat der Film heute am Freitag, 26. Mai, um 20.15 im „Ersten“ (Wiederholung um 0.25 Uhr). Vorab ist er seit Mittwoch, 24. Mai, in der ARD-Mediathek verfügbar.

Die gesamten Filmaufnahmen erfolgten vergangenen Sommer vom 2. bis 29. August unter Regie von Imogen Kimmel. Das Drehbuch stammt von Melanie Brügel, die ihre Figuren laut ARD immer vielschichtig und lebensnah gestaltet.