Menschen aus Kempten und dem Allgäu helfen Ukraine-Flüchtlingen

28.02.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Der Krieg in der Ukraine bewegt die Menschen im Allgäu. „Wie können wir helfen?“, lautet eine oft gestellte Frage. Das Aktionsbündnis Allgäu (ABA), ein Zusammenschluss der Blaulichtverbände, hat bereits reagiert und ist mit einem Ärzteehepaar in Rumänien aktiv.

In der Auslandshilfe seit Jahren unterwegs ist ABA-Mitglied Caroline Weishaupt. Sie hat gleich zu Kriegsbeginn ihr Netzwerk mit der humanitären Organisation „Adra Romania“ aktiviert. Mit dem Ärzteehepaar Mihaela und Mihail Brasov organisierte sie mehrere Teams, die an den Grenzübergängen Isaccea und Siret stehen, um Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen. „Darunter sind vor allem Kinder, Mütter und ältere Menschen“, sagt Weishaupt.

In Decken gehüllt werden die Flüchtling an der Grenze empfangen und weiter nach Bukarest gefahren. Bild: Mihail Brasov

Begrenzte Ressourcen in Rumänien: Bitte um Geldspenden aus dem Allgäu

„Mit Familie Brasov haben wir allein in Bukarest innerhalb kürzester Zeit über 2000 Unterbringungsplätze bereitgestellt“, sagt die 61-Jährige: „Aber sie brauchen unsere Hilfe. Ihre Ressourcen sind begrenzt, ist doch gerade Rumänien eines der ärmsten Länder in der EU.“ Deshalb hofft sie auf Geldspenden aus dem Allgäu. Denn die Menschen in Rumänien würden das Letzte geben, das sie haben, um ihren bedrohten Nachbarn zu helfen und sie in Sicherheit zu wissen. So besorgt Familie Brasov Lebensmittel, Hygieneprodukte und Medikamente für die Kriegsflüchtlinge. „Wir brauchen noch Bettzeug und warme Decken, Windeln in allen Größen, Babymilch, Brei, Gläschen, Kinderschlafsäcke, Rucksäcke und Desinfektionsmittel“, sagt Weishaupt.

An der Grenze zwischen der Ukraine und Rumänien werden Flüchtlinge mit Lebensmitteln versorgt. Bild: Mihail Brasov

Zehntausende Flüchtlinge seien in Rumänien eingetroffen, beschreibt ABA-Vorsitzender Wolfgang Strahl die Lage. Deshalb will er schnelle Hilfe leisten und sammelt erst einmal Geldspenden. „Wir wollen alles vor Ort beschaffen und gleich verteilen“, sagt Strahl. Aus den Reihen der Blaulichtverbände hat er bereits Freiwillige, die nach Osteuropa aufbrechen wollen, um Familie Brasov zu unterstützen. (Lesen Sie auch: Demo am Hildegardplatz in Kempten: 500 Menschen zeigen Solidarität mit der Ukraine)

Hilfstransport in die Ukraine denkbar: Friseur aus Kempten sammelt mit

ABA-Schatzmeisterin Sarah Spöttl kann sich in einem zweiten Schritt einen Hilfstransport nach Rumänien vorstellen. „Wenn wir ausreichend Geld zusammenbekommen, fahren wir mit dem Sattelschlepper los.“

Zusammen mit einem ukrainischen Arzt aus Biberach sammelt auch die „Hairlounge by Michele Terlizzi“ in der Memminger Straße in Kempten Hilfsgüter für Menschen, die in den Bunkern Schutz suchen, aber auch für die Soldaten an der Front. „Am Donnerstagnachmittag laden wir den Bus“, sagt der Friseur.

Brigitte Römpp bringt Hilfsgüter an die Grenze

Brigitte Römpp ist seit 1995 in der Osteuropahilfe aktiv: „So wichtig wie diesmal war es noch nie.“ Sie sammelt gerade bei Apotheken und Arztpraxen Verbandsmaterial, Pflaster, Desinfektionsmittel und Antibiotika. Direkt in die Ukraine kann sie wegen des Krieges nicht reisen: „Die Hilfsgüter bringen wir im eigenen Auto zusammen mit der Osteuropahilfe bis an die ukrainische Grenze, wo sie von Helfern übernommen werden.“

Die Vorsitzende des Vereins Mdantsane kennt die Gegebenheiten vor Ort. Sie war über 20 Mal in Weissrussland und wiederholt in der Ukraine, wo sie zuletzt in Kiew und Mariupol Hilfe leistete. „Mit der Aktion Medeor, die Notapotheke der Welt, wollen wir noch eine Hilfslieferung direkt in die Ukraine schaffen“, sagt die 78-Jährige. Ihr Spendentelefon: 0831/58092235.

