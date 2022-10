Menschen mit Maske: "Iron Skulls" zeigen beim Kemptener Tanzherbst Stück über Instinkte und Konflikte

Die Tanzformation "Iron Skulls" geht beim Tanzherbst in Kempten in bewegten Dialog über Zugehörigkeit, Triebe und eigene Grenzen.

Ein roter Lichtstrahl tastet sich durchs Stadttheater. Der Tänzer, der eine wolfsartige Maske trägt, lässt seinen Blick schweifen. Immer wieder landet der rote Lichtpunkt aus seiner Stirn auf einem Kindergesicht. Viele der 300 jungen Zuschauerinnen und Zuschauer greifen mit ihren Händen nach dem Strahl, schreien auf, wenn er sie trifft. Ein Rudel auf der Bühne, viele Rudel im Publikum. Schulklassen genauer gesagt.

Junges Publikum setzt sich beim Tanztheater der "Iron Skulls" mit Identität und Gruppenzugehörigkeit auseinander

Was ihnen am Donnerstagvormittag (und abends einem erwachsenen Publikum) die Formation „Iron Skulls“ aus Barcelona präsentiert, könnte kaum treffender sein. Schließlich bewegt doch gerade junge Menschen die Suche nach der eigenen Zugehörigkeit und die Frage: Wie viel von mir selbst will ich aufgeben, um dazuzugehören?

Die vier Tänzer schieben sich über den Boden, führen einander, geben sich die Richtung vor. Einer von ihnen kniet. Es scheint, als wolle er vor zum Rand der Bühne krabbeln, doch ein anderer Masken-Mann hält ihn zurück, packt ihn an der Schulter und reißt ihn nach oben. Wild, kraftvoll, getrieben ist das Stück „Azul Petróleo“, zu deutsch Petrolblau.

Masken-Männer "Iron Skulls" aus Barcelona kommen aus der Breakdance-Szene

Die Bewegungen der Männer sind mal kämpferisch, ruckartig, mal nehmen sie fließend den Schwung des anderen auf, oder taumeln im Takt elektronischer Musik. Eine Szene, die an die Realität in manchem Technoclub erinnert. Blitzartig flackert das Licht. Kraftlos und wie benebelt bewegt sich einer der Tänzer über die Bühne, die anderen ziehen an allen Seiten seines Körpers, lassen dann von ihm ab. Er verschwindet.

Kämpferisch, fließend und akrobatisch präsentieren sich die "Iron Skulls" beim Tanzherbst in Kempten. Bild: Felix Ebert

Mit schmerzverzerrtem Gesicht legt ein Tänzer die Maske ab. Den Instinkten folgen oder sich der Norm anpassen? Den Ton angeben oder auf andere hören? Bei der Gruppe bleiben oder einen eigenen Weg gehen? Diese inneren Konflikte stellt die Tanzformation mit Elementen aus Akrobatik, Breakdance und zeitgenössischem Tanz dar.

Die pure Reaktion der Kinder und Jugendlichen macht diese Vorstellung beim Tanzherbst zu etwas Besonderem. Sie schaudern sich lautstark im finsteren Raum. Klatschen, wenn eine Szene sie emotional packt. Und löchern die Spanier im Anschluss mit Fragen. Etwa wie die vier mit dem Tanzen begonnen haben? Héctor Plaza antwortet: „Als Jugendliche bei Breakdance-Wettkämpfen.“