Mesner Paul Fladung aus Kempten ist gestorben

Der Mesner, Lektor, Gärtner und Hausmeister erlag überraschend im Alter von 68 Jahren einer Virusinfektion. Weihbischof Florian Wörner hält ein Requiem für ihn.

20.11.2021 | Stand: 11:30 Uhr

„Wenn ich in Rente bin, gehe ich ins Kloster“, sagte Paul Fladung vor fünf Jahren und zog ins ehemalige Kapuzinerkloster St. Anton in Kempten ein. Jetzt ist er mit 68 Jahren überraschend an den Folgen einer Viruserkrankung im Klinikum Kempten gestorben. Am Freitag hielt Weihbischof Florian Wörner zusammen mit Dekan Bernhard Hesse und weiteren Priestern ein Requiem in der voll besetzten Kirche St. Anton.

Fladung arbeitete fast 40 Jahre lang in Ursberg mit Menschen mit Behinderung. In Kempten war der geschiedene Familienvater als Mesner, Lektor, Hausmeister im Kloster, Gärtner und Pfarrgemeinderat aktiv. „Du bist der liebenswerteste Mensch gewesen, immer hilfsbereit, immer da, wenn man dich gebraucht hat“, sagte Kirchenpfleger Helmut Hitscherich am Grab.

Mesner Fladung aus Kempten engagierte sich vielfältig

Fladung engagierte sich in den Alpha-Glaubenskursen, die er in Gaststätten und im Gefängnis durchführte. Ebenso hat er sich in den Pfarrzellen eingebracht. Fladung begleitete Dekan Hesse auf Wallfahrten, zu Tagungen und vielen anderen Anlässen, ihre letzte Reise ging nach Medugorje in Bosnien-Herzegowina.