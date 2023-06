Miete seit acht Jahren nicht erhöht: Die Baugenossenschaft Kempten investiert in ihre Wohnungen

Die Baugenossenschaft Kempten investiert 1,6 Millionen in die Wohnungen ihrer Mitglieder. Weitere energetische Sanierungen stehen auf der Agenda.

04.06.2023 | Stand: 15:00 Uhr

„Solide und den Mitgliedern verpflichtet“, so beschreibt Alexandra Vogt die Aufgabe der Baugenossenschaft Kempten. Das stellte die Vorstandssprecherin im Anschluss an die jüngste Mitgliederversammlung in der Big Box Allgäu heraus: „Wir haben unsere Mieten seit dem Jahr 2015 nicht mehr erhöht. Aktuell liegen wir bei durchschnittlich 5,98 Euro für den Quadratmeter.“ Trotzdem habe das Wohnungsunternehmen im Vorjahr 1,6 Millionen Euro in die Instandhaltung der 1046 Wohnungen gesteckt. In diesem Jahr sind weitere energetische Sanierungen geplant.

