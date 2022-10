Die Jüngste zehn Jahre alt: Minderjährige Mädchenduos wollen Kleidung stehlen

Zwei Mädchenpaare stehlen in zwei Kleidungsgeschäften in Sonthofen und Kempten. Beide Diebstähle fallen auf.

10, 11, 13 und 15: So alt waren vier Mädchen, die am Donnerstag bei zwei Diebstählen in Sonthofen und Kempten erwischt wurden. Gegen zwei der vier Minderjährigen hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Eine Zehnjährige und eine Elfjährige versuchten nach Polizeiangaben in einem Geschäft in Sonthofen Kleidung im Wert von wenigen Euro zu stehlen. Sie wurden dabei von einer Zeugin beobachtet, die dne Vorfall der Filialleitung meldete. Nachdem Beamte den Vorfall aufgenommen hatten, wurden die Kinder ihren Eltern übergeben.

Minderjährige bem Diebstahl in Kempten und Sonthofen erwischt

In Kempten nahmen, ebenfalls am Donnerstag, eine 13-Jährige und eine 15-Jährige mehrere Unterwäscheartikel in die Umkleide mit. Eine Mitarbeiterin bemerkte das und sprach die beiden an. Laut Polizei soll die Ältere versucht haben, die Verkäuferin in ein Gespräch zu verwickeln, währen die Jüngere die Etiketten entfernte und in ihre Tasche steckte.

Darauf angesprochen, rückten die Mädchen die Ware heraus. Die Polizeibeamten ermitteln nun wegen Diebstahls und übergaben die zwei Mädchen ebenfalls an die Eltern.

