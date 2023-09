Missbrauch im Chat: Ein Mann fordert Nacktbilder von einem 13-jährigen Mädchen

Erst viel später entdeckt die Polizei die Chat-Inhalte bei einer Durchsuchung. Nun befasste sich das Amtsgericht Kempten mit dem Fall.

15.09.2023 | Stand: 17:00 Uhr

„Hast Bilder von dir Mädchen“, lautete eine der Nachrichten, die ein 32-jähriger Mann im Mai 2018 einer 13-Jährigen schickte. Über einen Messenger-Dienst hielten sie per Smartphone Kontakt. Der Mann, der damals in Kempten lebte, hatte das Mädchen offenbar in einem Internet-Chat kennengelernt. Er ließ sich mehrfach von ihr Fotos ihrer Körper- und Geschlechtsteile zuschicken. Nun musste er sich wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und der Beschaffung kinderpornografischer Schriften vor dem Amtsgericht Kempten verantworten.

