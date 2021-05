Der Mann mit dem Jeep von 1942 - und warum Schulklassen ihn buchen können

Verkleidet als amerikanischer Sergeant, will Lill an das Leid von Soldaten und Zivilisten im Zweiten Weltkrieg erinnern. Schulklassen können ihn buchen.

08.05.2021 | Stand: 15:00 Uhr

„Im Frühjahr 1945 fuhr ein Sergeant der 82. US-Luftlandedivision entlang der Alpenkette Richtung Westen und erreichte das Allgäu. Wenige Tage zuvor hatte die Führung des ,Deutschen Reichs‘ am 8. Mai bedingungslos kapituliert. Amerikanische Soldaten waren seit dem 27. April in Kempten und beherrschten für etliche Jahre das Straßenbild. Das ist über 70 Jahre her“, sagt Volker Lill. Jetzt bietet er mit seinem Jeep von damals lebendigen Geschichtsunterricht für Schulen an.

„Für einen Schüler ist Geschichte zum Anfassen prägender und eine gute Ergänzung zu Filmen und Geschichtsbüchern“, sagt Lill. Er weiß aus seiner Erfahrung als Ausbilder über die Sensibilität des Materials und der Verantwortung gegenüber jungen Menschen. Für ihn ist der grüne Jeep ein neutrales Überbleibsel der Nachkriegszeit: „Interessierte Lehrkräfte und Klassen können sich gerne mit mir in Verbindung setzen.“

Lill schlüpft in die Rolle eines amerikanischen Sergeants

Er versteht es , die Zeit ab 1945 spannend zu erzählen. Dazu gehören die französischen Soldaten, die gleichzeitig mit den US-Soldaten im Allgäu ankamen. Als Erzähler schlüpft Lill in die Uniform eines amerikanischen Sergeants, der sich nach den Strapazen der vergangenen Monate im Allgäu erholt.

In Kempten angekommen, erinnert er sich an die Landung in der Normandie 1944 und seinen Absprung mit dem Fallschirm aus einer Dakota DC 3 in der Nacht vom 5. auf den 6. Juni 1944. „Er war Gott dankbar, dass er allein das überlebt hatte. Er dachte an seine Kameraden und die oft blutjungen deutschen Soldaten auf der anderen Seite“, erzählt Lill, der sich intensiv mit der Nachkriegszeit beschäftigt hat. (Lesen Sie auch: Schmuggler-Drama bei Riefensberg endete für Josef Haid 1920 tödlich)

Gelandet am Strand der Normandie

„In der Normandie übernahm der US-Sergeant das Fahrzeug, einen Dodge WC 51, der 1942 im nordamerikanischen Detroit als Transportfahrzeug gebaut worden war. Der Jeep kam im Landungsabschnitt Sword mit englischen und kanadischen Soldaten ans Ufer“, erzählt Lill. Von Frankreich aus führte der Weg des Dodge bis ins Allgäu. Über einen Sammler in Riedlingen kehrte das Fahrzeug vor einem Jahr schließlich wieder zurück nach Kempten.

Wie langlebig die Autos von damals waren, weiß Lill: „Es wurde als Truppentransporter, Waffenträger und Nachschubfahrzeug mit 800 Kilogramm Zuladung noch bis 1982 in verschiedenen Nato-Staaten verwendet.“ Sein Dodge mit Kemptener Zulassung wiegt 3,1 Tonnen und wird von einem 3,8-Liter-Sechs-Zylinder-Reihenmotor mit 93 PS angetrieben. Dabei verbraucht der Jeep 38 Liter auf 100 Kilometer Strecke. „Das Fahrzeug ist noch mit Funk- und Minensuchgeräten ausgestattet.“ Fahrer und Beifahrer sind gekleidet in den Uniformen der 82. und 101. US-Luftlande-Division.

Volker Lill: "Ich möchte keine Gefühle verletzen"

Lill möchte mit seinem Jeep 76 Jahre nach Kriegsende militärhistorisches Anschauungsmaterial zur Verfügung stellen, kann es sich auch an Filmsets vorstellen: „Ich möchte aber keine Gefühle verletzen. Als Nachkriegsgeborener möchte ich vielmehr daran erinnern, was Soldaten und Zivilisten aller Nationen damals erleiden mussten.“

Der Kemptener tritt für ein Miteinander der Völker ein und möchte seine Tochter in Frieden aufwachsen sehen, sagt er: „Trotz aller Herausforderungen, denen wir uns gerade gegenüber sehen, sind wir dankbar für ein schönes ruhiges Allgäu.“

