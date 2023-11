Mnozil Brass: Feine Bläsermusik mit schwarzem Humor

Mnozil Brass bringt auch nach 30 Jahren das Publikum zum Jubeln: In Kempten begeistert das Septett mit virtuosen Klängen, schrägen Einlagen und Slapstick.

20.11.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Die Liebe zum Bier führte sie angeblich zusammen. Ihre Keimzelle war das „Mnozil’s“, ein Wirtshaus im ersten Bezirk der Wiener Innenstadt, erzählen die Mitglieder der Gruppe „Mnozil Brass“ gern. Dort musizierten sie immer wieder, denn die angrenzende Musikhochschule hatte lediglich einen Kaffeeautomaten zu bieten. 30 Jahre später blasen die Sieben noch immer lustvoll und scheuen trotz ihres feinen Blechtons Ausflüge in die Popularmusik nicht. Beim Allgäuer Konzert in der Big Box Allgäu in Kempten tobten die rund 1300 Besucherinnen und Besucher am Ende.

