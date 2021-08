Mobilitätswende? Menschen in Mietwohnungen nicht abhängen

Unser Autor findet: Die Politik trägt Verantwortung, dass das niemand nicht von der E-Mobilität abgehängt wird. Was die Betreiber tun können.

01.08.2021 | Stand: 05:29 Uhr

Klimaschutzziele und mittlerweile auch die Autoindustrie geben das Tempo vor: Autos mit Benzin und Diesel verlieren rasant an Bedeutung.

Umso wichtiger ist es, dass die Stadt Kempten ein gutes Ladekonzept hat und bei der Umsetzung auf die Tube drückt. Wichtig ist da der Blick auf Straßenzüge mit hohem Mietwohnungsanteil. Mieter haben kaum Chancen, sich eine eigene Ladestelle zu schaffen – viele haben nicht einmal einen festen Parkplatz. Die Politik trägt Verantwortung, dass die Menschen nicht abgehängt werden.

Die Betreiber müssen deshalb auch über die Blockiergebühr nachdenken oder Schnellladen ohne Preisaufschlag bieten. Derzeit gilt: Wer an einer öffentlichen Ladesäule Strom tankt, muss sie nach vier Stunden räumen – danach kostet das Parken zehn Cent pro Minute (maximal zwölf Euro). Das ist in zentrumsnahen Einkaufslagen völlig berechtigt. Aber in Wohngebieten? Da wird das Aufladen schnell unbezahlbar, will man nicht nachts umparken müssen.

Hier lesen Sie die Vorgeschichte: Zu wenig Ladesäulen: Wo sollen die Kemptener ihre E-Autos aufladen?

Lesen Sie auch