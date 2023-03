Morsch, verrostet, durchnässt oder regensicher - So schneiden Brücken in Durach bei Test ab

Eine Untersuchung in Durach zeigt einige Schwachstellen bei Brücken auf. Auch Bauwerke an Wanderwegen sind betroffen. Wo die Gemeinde aktiv werden will.

19.03.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Brücken gibt es viele in Durach, gut in Schuss sind nicht alle von ihnen. Über durchnässte Fugen, wackelige Bretter und rostige Geländer informierte nun Rainer Böhme von der Konstruktionsgruppe Bauen aus Kempten die Gemeinderatsmitglieder zum Zustand der Bauwerke. Es gebe einigen Handlungsbedarf, sagte er: „Von einfachen Instandhaltungsmaßnahmen bis zum Neubau.“

