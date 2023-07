Ein Motorradfahrer fuhr den Schumacherring in Kempten entlang. Als ein Auto von der Seite kam, bremste er stark, doch die Fahrzeuge stießen trotzdem zusammen.

26.07.2023 | Stand: 13:34 Uhr

Ein Motorrad und ein Auto stießen am Dienstag, 25. Juli, in Kempten, an der Stelle, wo die Ostbahnhofstraße auf den Schumacherring führt, zusammen. Die 50-jährige Autofahrerin missachtete laut Polizei die Vorfahrt des Motorradfahrers, als sie links auf den Schumacherring abbiegen wollte. Der 27-jährige Motorradfahrer bremste stark ab, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr vermeiden.

Wegen Verstoß gegen das Vorfahrtsrecht: Motorrad und Auto stoßen in Kempten zusammen

Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

