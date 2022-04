Musikverein Waltenhofen: Viel Freude nach langer Corona-Pause

Frühjahrskonzert: Der Musikverein Waltenhofen spielt in der Mehrzweckhalle beschwingt auf. Dirigentin Verena Wegscheider übergibt Taktstock an Michaela Klahr..

Nach zwei langen Jahren Corona-Pause sprach der Musikverein Waltenhofen wieder eine Einladung zum Frühjahrskonzert aus – und viele folgten ihr. In der voll besetzten Waltenhofener Mehrzweckhalle erlebte das Publikum einen musikalisch abwechslungsreichen und unterhaltsamen Abend voller traditioneller und moderner Blasmusik.

Den Anfang machte die neue Dirigentin Michaela Klahr mit dem Stück „A Klezmer Karnival“. Das Stück strahlt jene Mischung aus Fröhlichkeit und Melancholie aus, die die Klezmermusik charakterisiert. Anschließend ging es nach Irland und Italien: Mit „Lord Tullamore“ nahmen die Musiker das Publikum mit in die wunderschönen irischen Landschaften, zu irischer Folk-Musik und Whiskey. Das Stück enthielt sowohl technisch anspruchsvolle Passagen, als auch gefühlvolle und ruhige Momente, die das Orchester klangvoll umsetzte. Der Klang von Italo-Western-Musik wurde durch ein Medley von Ennio Morricones größten Hits kraftvoll zum Ausdruck gebracht. Natürlich durften auch Polka und Marsch an diesem Abend nicht fehlen, und so füllten die Klänge der „Almtaler Polka“ und der Militärmarsch „Mein Regiment“ die Halle. Danach stellte sich die 20-jährige Lea Berz als Nachwuchs-Dirigentin vor. Die Klarinettistin hatte sich ein Werk von Thiemo Kraas ausgesucht und nahm die Zuhörer bei „Cloud(iu)s, dem Wolkenmann“ mit auf eine Reise durch das Aprilwetter.

Von Frau zu Frau: Verena Wegscheider (rechts) übergibt den Taktstock des Musikvereins Waltenhofen an Michaela Klahr. Bild: Martina Diemand

Ein besonderer Moment folgte im zweiten Konzertteil des Abends. Hier verabschiedeten die Musikerinnen und Musiker Verena Wegscheider aus ihren Reihen. Wegscheider, die den Verein seit 2017 als Dirigentin leitete, verlässt den Verein aus beruflichen Gründen und dirigierte zum Abschied einen ihrer Lieblingsmärsche, das Stück „Abel Tasman“. Sie verband es mit ihrer Arbeit in den letzten fünf Jahren und dankte für die schöne gemeinsame Zeit. Auch die Musikerinnen und Musiker bedankten sich für ihr Engagement. Vorsitzender Andreas Gast würdigte insbesondere Wegscheiders stetes Bemühen und ihre kreativen Ideen, die Musikantinnen und Musikanten auch während der Corona-Zwangspause zum Üben zu motivieren.

Neustart nach langer Corona-Pause mit nur neun Musikern

Verena Wegscheider übergab den Taktstock an Michaela Klahr, die das Orchester bereits seit November 2021 musikalisch führt. Klahr betonte, dass die Anfänge unter den Coronabedingungen schwer waren. So begann die Probenarbeit im neuen Jahr mit lediglich neun Musikern. Nach der allgemeinen Öffnung kehrten aber sehr schnell wieder zahlreiche Musikerinnen und Musiker zu den Proben zurück, so dass das Konzert möglich wurde.

Aufgrund Michaela Klahrs Engagement und der Spielfreude der Kapelle war der Konzertabend überhaupt umsetzbar. Die Freude, wieder gemeinsam vor Publikum zu musizieren, war hör- und spürbar und übertrug sich auch auf das Publikum, das für einen schönen und abwechslungsreichen Blasmusik-Abend viel Beifall spendete.

